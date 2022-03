Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Trump fez um hole-in-one. A expressão é usada na gíria do golfe e não foi usada como metáfora para uma vitória política ou diplomática. Foi mesmo usada para anunciar o feito em campo e até teve direito a um comunicado (com vídeo) emitido pelo gabinete do ex-Presidente dos Estados Unidos da América.

Donald Trump está na Flórida e tudo aconteceu no seu clube de golf, em West Palm Beach, no sábado passado, onde esteve a jogar, acompanhado de figuras destacadas deste desporto, golfistas profissionais como Ernie Els, Gene Sauers, Ken Duke e Mike Goodes.

Conta o Daily Mail que Tim Sway, um republicano que está a concorrer a um lugar no senado na Carolina do Sul e que também estava presente, postou um tweet onde se lia “Trump acabou de fazer um hole-in-one!” com uma fotografia.

Contudo, os fãs expressaram dúvidas e para acabar com elas o gabinete de Donald Trump emitiu um comunicado sobre o assunto.

Taylor Budowich, porta-voz de Trump e diretor de comunicação do grupo do ex-presidente “Save America”, partilhou na sua conta de Twitter o comunicado e também um vídeo. Na legenda pode ler-se: “Muitas pessoas estão a pedir, por isso eu dou-vos agora, é 100% verdade… Não vos vou dizer quem ganhou porque sou um indivíduo muito modesto, e depois vão dizer que me estou a gabar — e eu não gosto de pessoas que se gabam!”

O comunicado está escrito na primeira pessoa: “Eu fiz um hole-in-one.” E acrescenta dados como por exemplo o local ou as condições climatéricas : “Teve lugar no Trump International Golf Club, em West Palm Beach, Florida, no 7º buraco, o qual estava a 181 jardas [cerca de 165 metros] com vento fraco”.

Para os menos entendidos em golfe, hole-in-one é o nome dado ao feito de acertar com a bola no buraco com apenas uma tacada diretamente do tee de saída.

Importa lembrar que Donald Trump está banido das redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.