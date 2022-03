Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização.

O inquérito da polícia às festas em Downing Street, a residência e escritório do Primeiro Ministro britânico, que violaram as regras impostas pela pandemia de Covid-19, resultou em 20 multas, noticia a BBC. A polícia não nomeia as pessoas visadas, pelo que ainda não se sabe se Boris Johnson é um dos multados.