O Governo vai recuperar os os prazos de reembolso do IRS que praticava antes da pandemia de Covid-19, conta o Correio da Manhã.

A campanha do IRS decorrerá entre 1 de abril e 30 de junho e deverá abranger 5,4 milhões de famílias. Quem aderir ao IRS automático com declarações pré-preenchidas poderá ter o seu reembolso no prazo de 12 dias, já quem o fizer pelo processo manual poderá contar com um prazo de 19 dias.

O Ministério das Finanças tem o objetivo de fazer todos os reembolsos num prazo de 17 dias.