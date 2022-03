O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu esta terça-feira que a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) da organização, que se encontra na Ucrânia, tenha “acesso seguro e irrestrito a todas as instalações nucleares”.

“O seu importante trabalho não deve ser interferido. Um acidente numa central nuclear seria uma catástrofe sanitária e ambiental. Todos os esforços devem ser feitos para evitar este resultado desastroso”, apelou Guterres, citado num comunicado divulgado pelo seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

Ainda de acordo com Dujarric, o secretário-geral falou na segunda-feira com o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, sobre a sua missão de ajudar numa operação segura das instalações nucleares da Ucrânia.

“O secretário-geral reitera o seu forte apoio aos esforços da AIEA e pede que o pessoal da AIEA na Ucrânia tenha acesso seguro e irrestrito a todas as instalações nucleares“, acrescentou o porta-voz.

A agência para o nuclear da ONU indicou terça-feira que o seu diretor-geral chegou à Ucrânia, onde discutirá com responsáveis do Governo a disponibilização de “assistência técnica urgente” para garantir a segurança das instalações nucleares do país.

A AIEA indicou que o objetivo de Rafael Grossi é dar início imediato ao “apoio de segurança e proteção” das instalações nucleares ucranianas, o que incluirá o envio de especialistas da agência para os “locais prioritários” e de material vital “de segurança e proteção”, incluindo equipamento de vigilância e de emergência.

Adiantou que Grossi se deslocará esta semana a uma das centrais nucleares da Ucrânia, mas não precisou qual.

A Ucrânia tem 15 reatores nucleares e quatro centrais nucleares ativas, além da central desativada de Chernobil, palco do desastre nuclear de 1986.

As forças russas controlam Chernobil e a maior central nuclear da Europa, em Zaporijia.

“O conflito militar coloca as centrais nucleares da Ucrânia e outras instalações com material radioativo num perigo sem precedentes“, disse Grossi num comunicado.

“Já se esteve várias vezes por um triz. Não podemos perder mais tempo”, adiantou o diretor-geral da AIEA.