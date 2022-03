Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal recebeu 65 menores não-acompanhados vindos da Ucrânia, em fuga do conflito. Neste momento estão ao cuidado de instituições ou de famílias portuguesas, conta o Público em manchete esta terça-feira, segundo informação dada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Até à passada sexta-feira foram registadas 1.800 manifestações de interesse de famílias portuguesas para acolher crianças ucranianas. Estes registos devem ser feitos na plataforma Portugal for Ukraine (no endereço PortugalforUkraine.gov.pt), criada pelo Governo.

O Instituto de Segurança Social (ISS) criou uma “equipa especial” para tratar dos casos de crianças que chegam sozinhas a Portugal, que deve fazer o reconhecimento e a avaliação das famílias que se candidataram de forma rápida. Este processo é feito em articulação com Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) e os tribunais para garantir a proteção das crianças, segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Há o objetivo de que, no futuro, estas crianças sejam reunidas com as suas famílias biológicas. No caso das crianças orfãs poderão ser pensadas outras soluções, a ministra já admitiu à agência Lusa que poderá até ser necessária uma “resposta mais definitiva”, como por exemplo, a adopção.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contudo, em alturas de guerra, os Estados proíbem adopções internacionais, de forma a evitar que crianças que têm família sejam adotadas e separadas desta, explicou ao jornal Rosário Farmhouse, , presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ).