A região norte do Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, foi atingida esta terça-feira por cheias em consequência de precipitação intensa, tendo levado à retirada de cerca de 14.500 pessoas.

Apenas quatro semanas depois das inundações que atingiram a região a 28 de fevereiro, o Serviço de Emergência Estatal de Nova Gales do Sul emitiu uma ordem de retirada na segunda-feira à tarde para a zona de Lismore. Na noite de segunda-feira, o mesmo aviso foi emitido para a região de Kyogle. Pelo menos duas pessoas terão morrido por causa das inundações.

The severe weather warning for NSW has been updated and extended for a larger part of the coast:https://t.co/E0A4G0fr0O @BOM_au pic.twitter.com/9kEeHDMduA

— Peter Hannam (@p_hannam) March 28, 2022