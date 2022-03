Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os automóveis eléctricos armazenam nas baterias que alojam no seu interior a energia que necessitam para tudo e mais alguma coisa. Seria bom que todo o consumo de electricidade fosse devido às necessidades do motor para movimentar o veículo, mas também é necessário aquecer o habitáculo, fazer funcionar a electrónica a bordo e, sobretudo, aquecer e refrigerar as células que compõem a bateria, para estarem sempre à temperatura ideal.

As baterias preferem trabalhar a temperaturas entre 20 e 25ºC, razão pela qual os veículos eléctricos perdem autonomia a temperaturas inferiores. A What Car testou 10 dos modelos eléctricos mais populares do mercado, percorrendo a mesma distância a 7ºC e a 21ºC, para apurar quais os que perdem mais autonomia com a diminuição da temperatura. Sendo que esta redução do alcance também indicia menos eficiência e menor sofisticação do sistema eléctrico, motores utilizados, consumo do sistema de aquecimento do habitáculo e baterias.

Em comparação estiveram os Audi Q4 e-tron, BMW iX3, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6, MG 5, Porsche Taycan, Skoda Enyaq,Tesla Model 3 e Tesla Model Y. O teste consistiu em percorrer, tantas vezes quanto possível, um circuito com cerca de 24 km de extensão, que incluía 4,2 km a simular condução em pára-arranca, 6,5 km a 80 km/h e 12,9 km a 113 km/h.

Além de comparar a autonomia anunciada com a distância que é possível percorrer entre recargas com uma temperatura exterior de 7ºC, a publicação britânica calculou ainda a energia necessária para percorrer uma milha (1,609 km) a baixa temperatura, o que diz tudo em relação à real eficiência de cada um dos 10 veículos.