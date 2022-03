Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2021, Espanha foi o país de residência dos detentores finais com maiores posições de investimento direto em Portugal. Seguiram-se Portugal, devido a um fenómeno de “round-tripping”, França, Reino Unido e China.

Os números foram publicados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP), e revelam a origem real dos investimentos em Portugal. Ou seja, até ao momento, as estatísticas do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) permitiam apenas identificar o país de residência do investidor imediato. A partir de agora, o supervisor da banca vai passar a publicar a origem dos investidores finais, eliminando o chamado país de passagem.

Esta mudança significa que países como o Luxemburgo ou os Países Baixos, que constavam no top 3 dos países que mais investem em Portugal, baixam significativamente na tabela, por serem países de passagem, devido a vantagens fiscais.

Concretamente, os Países Baixos passam da segunda para a sexta-posição, enquanto o Luxemburgo deixa de ser o terceiro maior investidor no país, para passar a ser o décimo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pelo contrário, países como a China e os Estados Unidos sobem no ranking, uma vez que concretizam grande parte dos seus investimentos no país através de outras geografias. A China, por exemplo, é, afinal, o quinto maior investidor no país, e não o nono, como constava nos dados que mostravam apenas as contrapartes imediatas. A China foi responsável por 6,8% do investimento total no país no ano passado, totalizando cerca de 10,6 mil milhões de euros. As estatísticas que revelam a contraparte imediata mostram que, contando países terceiros, o investimento chinês foi de apenas 2% do total de 154,9 mil milhões de euros realizados em Portugal no ano passado.

Em 2021, 28% do investimento chinês em Portugal foi feito diretamente através da China, sem utilizar países terceiros. Já 41% da posição de investimento direto chinês em Portugal era detida através do Luxemburgo e 22% através de Hong Kong, revelam os dados do BdP.

Em menor escala, no caso de França, 66% da posição de investimento direto em Portugal era detida diretamente por entidades francesas, enquanto 28% foi efetuada com recurso a entidades intermediárias sediadas no Luxemburgo.

Na lista revelada pelo BdP, há ainda um pormenor novo: Portugal surge no segundo lugar da tabela dos principais investidores finais… em Portugal. O supervisor explica que isto deve-se à prática de round-tripping, ou seja, o investidor final coincide com país do investimento. Está “associado à passagem do investimento com origem e destino em Portugal por entidades intermediárias residentes nos Países Baixos e no Luxemburgo (59% e 17%, respetivamente)”.

A nível mundial, só 17 países publicam este tipo de estatísticas, sendo 11 deles europeus. Para chegar aos números hoje apresentados pelo BdP, é necessária informação complementar, cujo reporte não é obrigatório.

(Em atualização)