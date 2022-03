Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A eleição dos vice-presidentes da Assembleia da República vai decorrer esta quinta-feira, 31 de março, mas Augusto Santos Silva só vai dar uma hipótese de repetição caso os candidatos não recolham os votos necessários numa primeira ronda. Caso o Chega não consiga eleger um vice-presidente, a mesa da Assembleia da República assume os trabalhos com um elemento a menos.

A conferência de líderes, que reuniu depois de terminada a sessão inaugural, decidiu marcar a eleição dos vice-presidentes para depois da tomada de posse do governo, assegurando que todas as substituições dos deputados estavam tratadas. A praxe parlamentar tem determinado que os quatro maiores partidos propõem os nomes dos vice-presidentes, mas o Chega tem registado uma larga oposição ao nome de Diogo Pacheco Amorim. O presidente do partido já admitiu que se a primeira ronda falhar vai propor de seguida o nome de Gabriel Mithá Ribeiro, mas esta terça-feira ficou decidido que — se essa segunda ronda também não reunir os votos suficientes — a mesa da Assembleia da República fica apenas com três vice-presidentes.

Sem deixar a questão fechada, a porta-voz da conferência de líderes, Maria Luz Rosinha, admitiu que a questão possa voltar a ser levantada mais à frente, mas numa fase inicial, a mesa do Parlamento vai ser constituída com um lugar a menos. Para além de Diogo Pacheco Amorim pelo Chega, foram já adiantados como candidatos João Cotrim Figueiredo pela Iniciativa Liberal e Adão Silva pelo PSD.

Ainda nesta primeira reunião da nova legislatura, ficou já definido que o programa de governo vai dar entrada na Assembleia da República já esta sexta-feira para ser discutido já no final da próxima semana, nos dias 7 e 8 de março.

PSD e Iniciativa Liberal em “cimeira” para definir lugares

O “jogo das cadeiras” na Assembleia da República ainda não teve fim. A conferência de líderes espera que a decisão final possa ser tomada numa reunião que está marcada para esta quarta-feira às 11h30.

No final deste encontro, Maria da Luz Rosinha disse que foi feita “uma primeira abordagem” nesta nova legislatura e que “alguns partidos vão analisar o assunto entre si”, nomeadamente o PSD e a Iniciativa Liberal. Isto é, uma mudança só pode ocorrer se o PSD aceitar que a Iniciativa Liberal passe para a sua esquerda.

Apesar de faltar a decisão final, o consenso está longe de ser alcançado, depois do próprio Rui Rio ter classificado este pedido dos liberais como uma “piada de mau gosto”. O mais certo é que a disposição do hemiciclo continue como está, até porque mais nenhum partido manifestou discordâncias. Rui Tavares, do Livre, disse esta terça-feira no programa “O Sofá do Parlamento” estar confortável com o lugar ocupado pelo Livre e acrescentou que a postura da Iniciativa Liberal “não bate a bota com a perdigota face à campanha”.

