A Rádio Observador vai estar em emissão especial esta terça-feira para a tomada de posse da Assembleia da República. A emissão começa depois do jornal das 9h e prolonga-se durante o dia até á eleição do novo presidente do Parlamento.

Às 9h arranca a emissão especial a partir do Palácio de São Bento para acompanhar a chegada dos deputados, com reportagem do Diogo Teixeira Pereira. Às 10h começa a primeira sessão da Assembleia da República, numa emissão conduzida pelo jornalista Miguel Viterbo Dias e com comentários do Editor de Política do Observador, Rui Pedro Antunes.

Depois do arranque da sessão, que é interrompida durante a manhã, a emissão emissão especial da Rádio Observador segue com o Contra-Corrente, com José Manuel Fernandes e Helena Matos e a presença de vários convidados para analisar a instalação do novo Parlamento.

Depois do jornal das 12h, a Tempestade Perfeita analisa a composição do novo governo, com o António Nogueira Leite, o Joaquim Ferreira do Amaral, a Vera Gouveia Barros e a moderação do Paulo Ferreira.

Às 13h35 regressa O Sofá do Parlamento, o programa semanal de atualidade parlamentar, que vai contar com o estreante deputado do Livre, Rui Tavares. Às 14h, a Vichysoisse reúne para um episódio especial, também a partir da Assembleia da República, com o Rui Pedro Antunes e o Miguel Santos Carrapatoso.

A sessão na Assembleia da República retoma às 15h para a eleição do presidente do Parlamento, que ao que tudo indica será Augusto Santos Silva. A emissão conduzida pelo Miguel Viterbo Dias conta com os comentários do Rui Pedro Antunes a partir do Parlamento e em estúdio com André Azevedo Alves, Susana Peralta, Helena Matos, Raquel Abecassis, André Abrantes Amaral e José Manuel Fernandes.

Depois de concluída a eleição e dos discursos de tomada de posse, a Tarde em Direto dá continuidade à análise do dia com o Nélson Ferreira, a Vanessa Cruz, a Judite França e o Bruno Vieira Amaral.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.