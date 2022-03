Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Assembleia da República vai abrir portas para a XV legislatura com um quadro parlamentar com várias alterações. O PS tem maioria absoluta, o Chega e o Iniciativa Liberal passaram de partidos com deputado único para o 3º e 4º maior grupo parlamentar, respetivamente, e com 30% de deputados estreantes. Uma semana depois das eleições legislativas, os serviços da Assembleia da República lançaram uma página dedicada ao acolhimento dos novos deputados, ainda longe de imaginarem que o processo só ia começar quase dois meses depois.

Com a primeira sessão do novo quadro parlamentar marcado para as 10h, os deputados podem começar a registar-se a partir das 9h no Salão Nobre da Assembleia da República, local que vai estar exclusivamente destinado ao acolhimento durante uma semana. Apenas com o cartão do cidadão, os 230 deputados dão inicio ao processo de inscrição — que é mais rápido para os que já são repetentes.

Até obterem o cartão de deputado, os parlamentares eleitos nas legislativas têm que passar por cinco postos. À entrada do salão nobre é entregue um saco de boas vindas por parte do serviço de protocolo do Parlamento. Nesse saco estão documentos considerados úteis, como a constituição, o regimento da Assembleia da República e outra informação de cariz mais funcional do Parlamento e do Palácio de São Bento. Ao contrário do que acontecia no passado, este ano a documentação vai ser entregue totalmente em formato digital — quer através de pens quer através de um QR Code que estará disponível para os deputados.

Uns passos à frente os deputados recebem os logins de acesso ao sistema interno do Parlamento — que já deram polémica com a troca de passwords entre deputados do PSD — e os equipamentos informáticos a que têm direito. Antes do preenchimento do registo biográfico, um dos passos mais demorados, os deputados são fotografados. A terminar, está o balcão do registo de interesses e de preenchimento da declaração para o Tribunal Constitucional — que ao longo dos anos também já foi provocando dissabores a alguns deputados. Neste local, os novos deputados podem também esclarecer outras questões sobre o funcionamento do Parlamento, nomeadamente as questões de segurança e de acesso ao palácio, que é assegurado pela PSP.

O processo de acolhimento dura uma semana — ou seja os deputados podem participar na primeira sessão sem terem passado por este processo –, tendo em conta que a votação do presidente da Assembleia da República, marcada para a tarde desta terça-feira, decorre através de voto secreto depositado em urna, não necessitando ainda do registo eletrónico. Ainda assim, muitos deputados optam por cumprir estes procedimentos logo no primeiro dia.

Uma sessão que se prolonga no tempo e muitos detalhes por decidir

A primeira sessão da Assembleia da República começa as 10h mas é interrompida poucos minutos depois. Os deputados vão ocupar os lugares que ocuparam na legislatura anterior, embora a disposição da sala possa ser alterada depois desta reunião inaugural. Para já, a Iniciativa Liberal continua à direita do PSD, o PAN perde o lugar na primeira fila e senta-se entre o PS e os sociais-democratas e Rui Tavares, do Livre, entre o PCP e o PS.

Sem a presença de Eduardo Ferro Rodrigues, o líder do grupo parlamentar mais votado — Eurico Brilhante Dias — convidará um deputado para presidir interinamente aos trabalhos e que por norma é o vice-presidente mais experiente. Depois da interrupção, uma comissão de verificação de poderes vai analisar as incompatibilidades e as substituições de deputados, retomando os trabalhos às 15h, altura em que será votado o novo presidente da Assembleia da República, o que resultará na escolha de Augusto Santos Silva. Depois da eleição, o novo presidente e os grupos parlamentares têm direito a uma intervenção.

Desta vez, o Parlamento decidiu realizar a escolha dos vice-presidentes — envolta em polémica devido ao candidato do Chega — apenas no dia seguinte, o que vai levar a que, ainda durante esta terça-feira, a nova Conferência de Líderes reúna para marcar a eleição, a orgânica das comissões parlamentares e a marcação dos primeiros trabalhos.

Também entre os partidos os primeiros dias vão servir para orientar os primeiros caminhos. O PSD vai reunir a bancada parlamentar para oficializar a escolha de Paulo Mota Pinto como presidente do grupo parlamentar e o PCP tem já marcada uma conferência de imprensa para anunciar as primeiras propostas que vai apresentar no Parlamento.

Os próximos quatro anos vão contar com a presença de oito partidos na Assembleia da República — menos dois face a 2019 –, e sem partidos estreantes mas com o desaparecimento do CDS e d’Os Verdes.