A internet não esquece e o baixista John B. Williams também não. Depois da noite dos Óscares ter ficado marcada pela bofetada de Will Smith, numa reação a uma piada do comediante Chris Rock, um vídeo começou a circular nas redes sociais que mostra o ator de 53 anos a gozar com a calvície de um homem.

Foi o neto do músico que, ao mostrar-lhe o vídeo, trouxe à tona o momento de 1991 que ressurgiu na internet. Nele Will Smith fez uma piada sobre a careca do então membro da banda da casa “Posse” durante um episódio de “The Arsenio Hall Show”. “O baixista? Ele tem uma regra. Ele tem que depilar a cabeça todas as manhãs. É uma regra! Ele segue as regras”, ouve-se Smith dizer no vídeo ressuscitado no Twitter.

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia. One reason I love the internet, it never forgets. pic.twitter.com/4OGlgSrcjA — Three Crosses (@Peter_OKH) March 28, 2022

Enquanto Smith pronunciava aquela que seria uma piada, a câmara filmou Williams a sorrir e a acenar com a cabeça. Tal como demonstrou e admitiu à Rolling Stone, o baixista não a levou “a sério”. “Ele era um comediante. Ele era o ‘Fresh Prince of Bel Air’. Ele era um rapper. Eu levei aquilo como uma piada. Ri.” Quando a plateia parecia retaliar com apupos, Smith salvaguardou: “Oh, isto são piadas”.

John B. Williams não consegue condenar totalmente a atitude de Smith na madrugada de segunda-feira. Para o baixista, as duas piadas – uma dita por Smith e a outra que o levou a ser agressivo — são semelhantes, porém distintas em dois aspetos.

Primeiro, Williams não sofre de alopécia, tal como garantiu à Rolling Stone. O seu cabelo estava fraco, possivelmente devido a um caso de sarampo na infância e ao tratamento que recebeu, pelo que decidiu rapá-lo. Depois, a incapacidade de Smith de encarar a piada em tom de brincadeira foi porque a sua mulher era o alvo e não o próprio.

Chris Rock é um comediante. Eu gosto do Chris Rock. Quando Chris fez o comentário pela primeira vez, Will estava a rir. Pelo menos até ficar óbvio que Jada não a achou engraçada e, aí, Will saiu em sua defesa. O amor faz-te fazer todo o tipo de coisas. É a esposa dele, que ele ama. Ele reagiu por indignação”, justifica.

“Ambos são jovens decentes”, considera Williams sobre Smith e Rock. “Eu gosto de ambos. Não gostaria de ver nada de mal a acontecer-lhes. Precisam de resolver isto sozinhos. Eu gostaria de vê-los a ultrapassar isto e talvez a saírem juntos. Acho que há arrependimento de ambos os lados”, diz, embora admita que gostaria de ter visto Smith a usar as palavras antes e não depois, numa alusão ao pedido de desculpas publicado no Instagram. Williams não quer igualmente ver a Academia a retirar o prémio a Smith pela atuação no filme “King Richard”.

Entretanto, um episódio de 2012, em que Will Smith dá um estalo a um repórter, começou a circular nas redes sociais.

Os traumas de infância, a terapia e a reputação em jogo

Já muito aconteceu desde a noite dos Óscares. A Academia condenou a estalada de Will Smith e o ator pediu publicamente desculpas a todos os envolvidos, incluindo o esbofeteado Chris Rock. Agora, fontes anónimas asseguram que Smith, de 53 anos, vai fazer terapia a propósito dos “problemas de infância que ficaram por resolver”, numa altura em que o ator está a fazer um esforço para salvar a carreira, a reputação e até o Óscar de Melhor Ator, uma distinção atribuída na sequência da sua performance no filme “King Richard: Para Além do Jogo”.

Segundo o The Sun, fontes associadas ao livro autobiográfico “Will”, publicado no final do ano passado, dizem que o ator reagiu violentamente na madrugada de segunda-feira porque a situação serviu de gatilho para um trauma vivido na infância. Amigos de Smith argumentam que as polémicas ações estão relacionadas com um episódio de quando o ator tinha apenas nove anos e sentiu-se impotente ao ver o pai, Willard Carroll Smith, a bater na mãe.

A piada sobre a condição de saúde de que Jada Smith padece fez com Will Smith fosse “levado de volta à infância”. O ator estará agora “horrorizado com o rumo de acontecimentos” e inundado por um “profundo sentimento de vergonha”.

Já antes o Observador escreveu como o facto de a mãe ter sido vítima de violência doméstica deixou o ator com um sentimento de cobardia que o perseguiu durante quase toda a vida — um sentimento que só terá conseguido ultrapassar após a morte do pai, em 2016, e com a publicação da biografia, em 2021. Agora, segundo estas fontes, não será bem o caso.