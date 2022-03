A bola oficial do próximo Campeonato do Mundo chama-se Al Rihla (A Viagem) e é inspirada na cultura e arquitetura do Qatar, país que vai receber a prova em novembro e dezembro deste ano, revelou esta quarta-feira a FIFA.

Da marca desportiva Adidas, a Al Rihla é predominantemente branca e é preenchida com linhas azuis, vermelhas e amarelas, que aparecem destacadas em dourado.

De acordo com a FIFA, a bola oficial do Mundial 2022, que será comercializada a partir de 12 de abril, é “inspirada na cultura, na arquitetura, nos barcos tradicionais e na bandeira do Qatar”.

O organismo que rege o futebol mundial explicou que Al Rihla foi produzida para aumentar a velocidade dos jogos, introduzindo trajetórias mais rápidas, contribuindo assim para a qualidade das partidas.

A Al Rihla sucede à Telstar 18 (Mundial2018 na Rússia), à Brazuca (Mundial2014 no Brasil) e à Jabulani (Mundial2010 na África do Sul).

O Campeonato do Mundo do Qatar vai decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro.