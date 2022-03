O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse esta quarta-feira ao seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que o Governo norte-americano dará à Ucrânia 500 milhões de dólares (cerca de 450 milhões de euros) a mais em ajuda, anunciou a Casa Branca em comunicado.

Durante uma conversa telefónica, os dois líderes analisaram os esforços de Washington e dos seus aliados — que estão a trabalhar 24 horas por dia — para identificar “capacidades adicionais” para ajudar as forças militares ucranianas.

Na chamada de 55 minutos, sobre os últimos desenvolvimentos em torno da invasão da Ucrânia pela Rússia e da destruição causada, Biden assegurou ainda ao seu homólogo que a assistência está já a caminho da Ucrânia. Também anunciou que vai reforçar as sanções aplicadas ao país liderado por Putin.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022