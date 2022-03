Edifício da Cruz Vermelha atingido em Mariupol. Armazém estava sinalizado

“Aviões e artilharia inimigas dispararam contra um edifício marcado com uma cruz vermelha sobre fundo branco, indicando a presença de feridos ou carga civil ou humanitária”, explicou Lyudmyla Denisova no comunicado que publicou nas redes sociais, juntamente com uma fotografia captada por drone. Denisova não especificou, no entanto, o preciso momento em que o ataque aconteceu.

A Cruz Vermelha disse que a imagem do edifício com grandes buracos no telhado onde está assinalada a cruz é, e facto, de um armazém da organização em Mariupol. Mas, em declarações à BBC garante que toda a ajuda humanitária ali guardada já tinha sido distribuída. Como já não tem “qualquer equipa no terreno em Mariupol” não pode fazer qualquer comentário sobre possíveis vítimas ou extensão dos danos.

O ataque acontece um dia depois de o Comité Internacional da Cruz Vermelha ter instado a Ucrânia e a Rússia a chegarem a acordo a propósito da entrega de ajuda humanitária e da evacuação segura de civis da cidade sitiada — teme-se que 160 mil pessoas ainda estejam retidas em Mariupol. Nesta quarta-feira a Ucrânia adiantou que tinham sido abertos três corredores humanitários, sendo que um deles partia de Mariupol.

Desde o início da invasão russa em Mariupol, a 24 de fevereiro, já morreram pelo menos 5 mil pessoas, segundo a conselheira da presidência ucraniana, encarregada dos corredores humanitários.

“Cerca de 5.000 pessoas foram enterradas, mas há dez dias que as pessoas já não são enterradas, por causa dos constantes bombardeamentos”, garantia Tetiana Lomakina a 28 de março, citada pela agência noticiosa francesa AFP. Lomakina estima ainda que “dado o número de pessoas ainda sob os escombros (…), poderá haver à volta de 10.000 mortos”.