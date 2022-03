Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal apresentou, esta quarta-feira, um projeto de resolução para que seja constituída uma Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com o intuito de “promover a transparência” do processo, nomeadamente relativamente à implementação, execução financeira e fiscalização dos investimentos.

A proposta dos liberais surge depois de, na passada legislatura, ter sido proposto e aprovado, em sede de Orçamento do Estado, um Portal da Transparência relativo aos fundos europeus, em que se incluía o PRR.

No documento que deu entrada na Assembleia da República, e a que o Observador teve acesso, a IL escreve que “a forma como este pacote financeiro será aplicado determinará a capacidade de o país se adaptar aos desafios da transição digital e energética”, alertando para o facto de Portugal correr o risco de perder esta “oportunidade” caso não seja capaz “de alocar os recursos de forma eficiente, recorrendo a mecanismos concorrenciais e transparentes”.

Os liberais consideram essencial que este pacote extraordinário seja usado para “investimentos estratégicos que possam relançar a economia e aumentar o PIB potencial” e pretendem que haja uma garantia de que a execução do plano “cumpre os objetivos delineados” e que a alocação dos fundos acontece de “forma transparente”.

O PRR surge como um apoio extraordinário de financiamento aos países da União Europeia, tendo sido aprovado no seguimento da pandemia da Covid-19, e tem como objetivo ajudar na recuperação económica e social.