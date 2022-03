Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para os fãs do músico Leonard Cohen que procurem saber mais da sua vida (e para os que não conheçam nada e queiram agora descobrir quem era afinal o cantautor) várias são as biografias disponibilizadas no mercado.

Uma obra em específico contudo, procura satisfazer não só os fãs do músico, mas também os amantes da banda desenhada. “Leonard Cohen: on a wire” foi escrito e desenhado pelo autor canadense Philippe Girard e publicado este mês no mercado espanhol, depois da estreia nas prateleiras em 2021 nas línguas francesa e inglesa.

A ideia de criar uma biografia em quadradinhos sobre Cohen surgiu, segundo explicou Philippe Girard ao El País, ainda em 2012, na altura em que assistiu a um concerto de Leonard Cohen no Quebec, província do Canadá onde o músico nasceu.

Ele [Cohen] disse que teria vindo antes se soubesse que o queríamos tanto. Parece-me que nesses anos era muito adorado aqui, mas com uma atenção menos marcada que no resto do Canadá”, explicou o escritor.

Com a morte do músico, em 2016, Philippe esperou que fosse feita uma novela gráfica sobre Cohen. No entanto, o artista, que queria desenhar Montreal (cidade onde Cohen nasceu e cresceu) ouviu uma música do cantautor na rádio e decidiu pôr mãos à obra, contou Philippe à CBC.

O objetivo da novela gráfica de 120 páginas, escreveu o canal canadense, é ser “uma ode não apenas a Cohen, mas a Montreal e aos artistas que ajudou a formar“.

Com linhas simples, e inspirado em Hergé, o autor procurou que a personagem de Cohen fosse facilmente identificável ao longo de toda a novela gráfica. “Coloquei especial empenho na roupa, um elemento que é fundamental. Era um tipo muito elegante. Queria respeitar isso. Ele dava muita importância à sua forma de vestir“, esclareceu o cartoonista ao El País.

Também a capa da novela gráfica foi pensada, segundo explicou o autor ao canal canadense, para mostrar um Leonard Cohen, não ‘deusificado’, mas sim como um comum habitante de Montreal. “Ele está a voltar de um concerto. Está a passar pelo Ben’s Deli, um restaurante importante para Montreal e para Leonard Cohen. Na sua guitarra estão autocolantes que servem de pistas para os temas do livro.”

É um Leonard Cohen no final do seu dia de trabalho, provavelmente à noite, a ir para casa como qualquer outro habitante de Montreal, não numa limusina ou num helicóptero, mas a pé, a caminhar nas ruas da sua cidade”, contou Philippe Girard.

O autor procurou de tal forma mostrar uma faceta mais humana do músico — e provavelmente cumpriu-o com sucesso –, que mereceu o aplauso de alguém que privou em tempos com o cantautor. “Tentei gerar afeto em torno dele. Não era mais um super estrela. Tinha um lado muito simples“, explicou o cartoonista. Philippe Girard recebeu uma mensagem da fotógrafa francesa Dominique Issermann, que namorou com Leonard Cohen nos anos 1980. “Disse-me que o mostrei [Cohen] como era fora dos holofotes”, concluiu.

De todo o reportório de Leonard Cohen, são os dois últimos trabalhos do música que especial carinho têm no coração de Philippe Girard: You Want It Darker (2016) e Thanks For The Dance (2019)