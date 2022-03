Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator norte-americano Paul Herman, mais conhecido pela participação na série “Os Sopranos”, onde interpretou a personagem Beansie Gaeta, morreu aos 76 anos, no dia do seu aniversário, a 29 de março. Mais recentemente, Herman integrou o elenco da longa-metragem “O Irlandês”, de 2019, do realizador Martin Scorsese.

Segundo o The Sun, as causas de morte ainda não são conhecidas.

Paul Herman também deu vida à personagem Randy, no filme de 2012 “Guia para um Final Feliz” . Do currículo fazem ainda parte as seguintes referências: “Era Uma Vez na América”, de 1984, e “Tudo Bons Rapazes”, de 1990.

Michael Imperioli, que também participou na série de sucesso da HBO “Os Sopranos”, reagiu no Instagram, prestando tributo ao colega de profissão, descrevendo-o como “um contador de histórias de primeira classe” e como um grande ator.

Imperioli contou ainda que Herman viveu perto dele nos últimos anos de vida e que está “feliz” por ter passado algum tempo na sua companhia. “Vou sentir a falta dele. Muito amor para a sua família, amigos e comunidade de atores e cineastas”.