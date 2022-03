Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um dia após a mais recente ronda negocial para a paz na Ucrânia, a Rússia avançou com posições distintas face aos aparentes avanços conseguidos na terça-feira. O principal negociador russo, Vladimir Medinsky, admitiu que, se a Ucrânia se comprometer com o estatuto de neutralidade — uma das propostas feitas pela delegação em Istambul –, então a ameaça de uma presença da NATO no país desaparece. Ou seja, cai por terra um dos motivos alegados pelo Kremlin para invadir a Ucrânia: uma possível entrada do país na Aliança Atlântica.

Segundo o responsável pela delegação da Rússia, citado pela BBC, as negociações entre os dois países ainda estão a decorrer, mas Kiev está disposta a aceder às principais exigências de Moscovo — só não especificou quais.

As palavras de Medinsky, tanto as desta quarta-feira como as da véspera — na terça-feira, descreveu o encontro como “significativo”, apesar de assumir que ainda há “um longo caminho a percorrer” —, e até as do presidente russo, que falou em “progresso” no diálogo entre as duas delegações, chocam com o pessimismo do porta-voz do Kremlin.

Horas antes, Dmitry Peskov disse não ter havido nada “demasiado promissor” ou que possa ser considerado como um “avanço”, na sequência do encontro em território turco.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não podemos dizer que tenha havido algo de demasiado promissor ou quaisquer avanços”, afirmou o porta-voz do governo da Rússia, em declarações aos jornalistas, esta quarta-feira.

???? The Kremlin played down hopes of a breakthrough following peace talks between Russian and Ukrainian delegates in Istanbul yesterday. "We cannot state that there was anything too promising or any breakthroughs"https://t.co/bwDhM9qv1x pic.twitter.com/NTVDItJW7p — The Telegraph (@Telegraph) March 30, 2022

Peskov destacou, contudo, um ponto “positivo”: o facto de a Ucrânia estar a “escrever” as suas exigências. Algo que, segundo o russo, ainda não tinha acontecido em mais de um mês de negociações. Peskov acrescentou que ainda “há muito trabalho pela frente” e não quis falar sobre os temas que foram debatidos no encontro.

O que foi apresentado pela Ucrânia e pela Rússia no encontro em Istambul?

Na ronda negocial desta terça-feira, que durou cerca de três horas e que começou com declarações do Presidente da Turquia — país que tem procurado mediar o conflito —, as delegações da Ucrânia e da Rússia falaram na possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Ainda assim, Moscovo ressalvou que, antes de qualquer reunião entre líderes, teria de haver um tratado escrito e aprovado pelos negociadores e, posteriormente, assinado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros.

Após as negociações, a delegação ucraniana disse ter feito as seguintes propostas à Rússia:

A Ucrânia aceitaria o estatuto de neutralidade , que implica não aderir a alianças militares e não acolher bases militares no país, em troca de garantias de segurança por parte de outros países;

, que implica não aderir a alianças militares e não acolher bases militares no país, em troca de garantias de segurança por parte de outros países; Garantias de segurança funcionariam como artigo 5.º da NATO , ou seja, se houver um ataque à Ucrânia, outros países terão de responder;

, ou seja, se houver um ataque à Ucrânia, outros países terão de responder; Países garantes seriam os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a Turquia, a Alemanha, o Canadá, a Itália, a Polónia e Israel — Berlim já disse estar disponível para assumir este papel;

Acordo sobre garantias de segurança só pode ser assinado após cessar-fogo e retirada das tropas russas da Ucrânia e teria de incluir prazo máximo de três dias para conversas diplomáticas após eventual agressão sobre a Ucrânia — se ao fim desse tempo não houver acordo diplomático, os países garantes teriam de avançar militarmente para proteger a Ucrânia;

— se ao fim desse tempo não houver acordo diplomático, os países garantes teriam de avançar militarmente para proteger a Ucrânia; Neutralidade terá de ser referendada pelos ucranianos;

pelos ucranianos; Entrada na União Europeia não poderá ser negada.

Do lado russo, a delegação comprometeu-se a reduzir “radicalmente” a atividade militar em Chernihiv e perto de Kiev. Uma decisão que, segundo o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, tem como objetivo “aumentar a confiança” durante as negociações.

Medinsky indicou ainda, na terça-feira, que iria apresentar a proposta de neutralidade da Ucrânia ao presidente da Rússia, mas ressalvou que esta retirada de tropas não significava, pelo menos para já, um cessar-fogo.

Crimeia e Donbass: posição da Rússia não mudou, alerta negociador

A situação da Crimeia também foi abordada na reunião na Turquia e, segundo Mykhailo Podolyak, um dos elementos da comitiva negocial da Ucrânia, ficou acordada “uma pausa de 15 anos” e “conversações bilaterais” sobre estatuto desta península, anexada por Moscovo em 2014. No entanto, o estatuto de Donetsk e Lugansk seria algo a ser debatido diretamente pelos líderes da Ucrânia e da Rússia.

A Rússia, contudo, não se mostrou tão certa quanto a este ponto do esboço de acordo. Esta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin sublinhou que a Crimeia faz parte da Rússia e que a Constituição do país impede que o destino de uma região russa seja debatido com terceiros, lê-se na Reuters.

Também Medinsky alertou que a posição de Moscovo em relação a Donbass, composta pelas regiões de Donetsk e Lugansk, e à Crimeia não mudou. Recorde-se que o Kremlin reconheceu a independência de Donetsk e Lugansk dias antes da invasão à Ucrânia.

Kiev: Moscovo continua a atacar Chernihiv

Apesar da promessa feita por Moscovo, Chernihiv continuou, esta quarta-feira, a ser alvo de ataques por parte das forças russas. O autarca da cidade, Vladyslav Atroshenko, disse mesmo que os russos “aumentaram a intensidade dos ataques” depois de terem prometido uma redução da atividade militar, lê-se no Guardian.

A ‘diminuição da atividade’ na região de Chernihiv ficou demonstrada quando o inimigo efetuou ataques em Nizhyn, incluindo ataques aéreos. Atacaram a noite toda [a cidade de] Chernihiv”, indicou o governador da região através do Telegram, citado pela Reuters.

Quanto a Kiev, há relatos de que a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira foram calmas. Segundo o vice-presidente da câmara da capital ucraniana, a cidade não foi bombardeada durante a noite, ainda que se tivessem ouvido disparos e sirenes “em torno da cidade”.

Também o porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, citado no Twitter por um jornalista do The Guardian, afirmou que o “cerco a Chernihiv continua” e que ainda é cedo para avaliar se Moscovo está ou não a cumprir o que prometeu — mas que garantidamente não houve uma retirada em massa.

Ukrainian military spokesman says too early to evaluate Russian de-escalation promises: Some partial movement of units from Kyiv and Chernihiv areas, but no mass scale withdrawal. "The enemy has been withdrawing units which suffered the highest losses in order to replenish them." — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 30, 2022

Zelensky: “Os ucranianos não são pessoas ingénuas”

Estas reações díspares por parte da Rússia parecem confirmar a desconfiança do Ocidente face aos alegados progressos. O presidente da Ucrânia assumiu que existem “sinais positivos”, porém disse que não vê “razões em confiar nas palavras de certos representantes de um Estado que continuam a destruir a Ucrânia”.

Deve haver segurança para nós, para o nosso Estado, para a nossa soberania, para o nosso povo. As tropas russas devem sair dos territórios ocupados. A soberania e integridade territorial devem ser garantidas”, ressalvou Zelensky.

O vice-chefe do seu gabinete, por sua vez, é da opinião que o encontro em Istambul foi a primeira vez que a Rússia ouviu o lado ucraniano em vez de fazer ultimatos. Em declarações à BBC, esta quarta-feira, Ihor Zhovkva indicou que “definitivamente” houve um avanço nas negociações entre os dois países, mas sublinhou que, relativamente às regiões no leste do país, a Ucrânia não iria ceder “um centímetro” do seu território.

Os Estados Unidos e o Reino Unido também tiveram uma postura de desconfiança, com o chefe da diplomacia dos EUA a dizer que Washington estava mais focada nas ações do que nas palavras dos russos: “Não vi nada que sugira que isto [as negociações] esteja a avançar de uma forma eficaz. Pelo menos, não vimos sinais de verdadeira seriedade, mas se a Ucrânia concluir que há, isso é bom e nós apoiamos isso”, afirmou Antony Blinken, numa conferência de imprensa em Marrocos.

Veremos. Não faço leituras até ver quais são as ações [da Rússia]”, disse também o presidente Joe Biden, numa conferência de imprensa em Singapura.

President Biden asked about Russia's announcement that they will scale back military operations in Kyiv and Chernihiv, another northern city in Ukraine: "We'll see. I don't read anything into it until I see what their actions are." pic.twitter.com/pTiKAoiMbs — The Recount (@therecount) March 29, 2022

Também o primeiro-ministro britânico afirmou que o Ocidente deve “julgar o regime de Putin pelas suas ações, não pelas seus palavras”. Os líderes do Reino Unido, EUA, França, Alemanha e Itália consideraram, após uma conversa conjunta, que não se pode baixar a guardar até ao fim do conflito, mesmo depois de Moscovo ter anunciado uma redução da atividade militar em determinadas zonas.

Já o alerta do Ministério da Defesa do Reino Unido vai no sentido de que a Rússia deverá agora focar-se nas regiões leste da Ucrânia, reorientando as suas tropas para lá, depois de ter sofrido várias perdas junto à Kiev.