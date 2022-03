Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É no Cinema São Jorge, na Cinemateca e nos Cinemas UCI El Corte Inglés que se realiza, entre os dias 1 e 10 de Abril, mais uma Festa do Cinema Italiano, em Lisboa (há extensões a várias outras cidades). Esta 15ª edição destaca o centenário do nascimento de Pier Paolo Pasolini, com uma exposição de fotografias e uma secção especial de filmes (ver escolhas), mas também os dos atores Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi.

Além de muitas fitas, haverá os habituais eventos paralelos (o Cine-Jantar — este ano sob a égide da fita “Pato com Laranja”, de Luciano Salce, que ao ser mostrado na RTP1 e Setembro 1983 deu origem a uma memorável controvérsia —, a Festa Italo-Disco, a Rota dos Sabores ou a Festa Karaoke) e vários outros, como uma conversa entre Isabel Ruth e Ninetto Davoli sobre Pasolini na Cinemateca (dia 2 de Abril, 18.00), ou um concerto de Salvador Sobral sob a égide da música de Itália (Cinema São Jorge, dia 7 de Abril, 21.00). Toda a programação e informação está aqui. Escolhemos sete filmes entre os mais de 50 que veremos este ano.

“Ennio”

De Giuseppe Tornatore

O realizador de “Cinema Paraíso” foi falar com nomes como Clint Eastwood, John Williams, Hans Zimmer, Joan Baez ou Wong Kar-Wai, entre muitos outros deste calibre, para recordar a vida e a (vasta) obra musical do maestro e compositor Ennio Morricone, desaparecido em 2020, que se notabilizou na composição de bandas sonoras para o cinema e a televisão (e foram mais de 500), mas não se ficou por aí. Morricone também trabalhou para o teatro, a rádio e compôs música pop, ligeira, de jazz, clássica e de vanguarda. (Lisboa — Cinema São Jorge, dia 1 de abril, 22.00/Porto — Cinema Trindade, dia 1 de abril, 21.30)

“Diabolik”

De Antonio e Marco Manetti

Em 1968, Mario Bava levou para o cinema a banda desenhada de culto criada em 1962 pelas irmãs Angela e Luciana Giussani, tendo John Philip Law no papel do título e Marisa Mell, Michel Piccoli e Adolfo Celi a acompanhá-lo no elenco. Eis agora uma nova versão das aventuras do anti-herói italiano, rodada pelos irmãos Manetti, interpretada por Luca Marinelli (Diabolik) e Miriam Leone (Eva Kant) e imbuída de um perfume “rétro”, que nos remete para as décadas de 50 e 60. (Lisboa — Cinema São Jorge, dia 8 de abril, 21.00)

“Salvatore — Shoemaker of Dreams”

De Luca Guadagnino

A moda também tem espaço na Festa do Cinema Italiano, pela mão do realizador de “Eu Sou o Amor”. Guadagnino conta neste documentário a história do estilista Salvatore Ferragamo, desde a sua humilde infância e juventude na Itália, onde trabalhou como sapateiro, até à partida para os EUA, para se instalar em Hollywood no tempo do mudo, e ao regresso a casa, para fundar a marca de luxo com o seu nome, mantendo a relação como o cinema e concebendo sapatos para atrizes como Judy Garland, Sofia Loren, Anna Magnani ou Marilyn Monroe. (Lisboa — Cinema São Jorge, dia 4 de abril, 21.00)

“Lei Mi Parla Ancora”

De Pupi Avati

Renato Pozzetto, Stefania Sandrelli e Chiara Caselli são os principais intérpretes deste filme de Pupi Avati, na tradição do drama familiar italiano. Nino e Caterina estão casados há 65 anos e amam-se desde o primeiro momento em que se viram. Quando Caterina morre, Nino fica muito abalado e Elisabetta, a filha do casal, contrata um editor que tem ambições de ser romancista, para escrever um livro sobre as memórias do seu pai e a história de amor que ele viveu com a mãe. Mas os dois homens não atinam um com o outro. (Lisboa — Cinemas UCI El Corte Inglés, dia 1 de abril, 19.00/Dia 6 de abril 16.30)

“Marx Pode Esperar”

De Marco Bellochio

O veterano Marco Bellochio, um dos últimos “históricos” do cinema italiano, assina aqui um documentário muito pessoal, que tem como tema o seu irmão gémeo Camillo, que se suicidou em 1968, com apenas 29 anos. Quase 50 anos depois, o realizador juntou toda a família para um almoço, para depois tentar saber melhor o que se passou com Camillo. Bellochio consegue assim unir as peças soltas do passado e dar corpo, consistência e nitidez a este fantasma com que lidou toda a sua vida. (Lisboa — Cinema São Jorge, dia 10 de abril, 18.30)

“Futura, ou o Que Está para Vir”

De Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher

Três realizadores juntaram-se para tentar fazer um retrato de Itália através dos olhos dos seus compatriotas mais jovens, expondo as suas esperanças, desejos, sonhos e medos para o futuro, e revelando aquilo que desejam ser quando atingirem a maturidade. É uma nova geração de italianos que aqui se mostra incomodada com as divisões políticas, os problemas sociais e económicos, as alterações climáticas ou o papel excessivo das tecnologias no mundo de hoje. (Lisboa — Cinema São Jorge, dia 2 de abril, 18.00; Porto — Cinema Trindade, dia 2 de abril, 18.30)

“Os Monstros”

De Dino Risi

A Festa do Cinema Italiano assinala os 100 do nascimento de dois “monstros sagrados” do cinema transalpino, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, com a exibição deste clássico da comédia à italiana em “sketches” realizado em 1963 por mestre Dino Risi, em que o genial duo de atores se desdobra por uma multiplicidade de papéis. Ao longo de 20 episódios, “Os Monstros” retrata com um sentido crítico e satírico incisivo e implacável, as hipocrisias, os aleijões e os vícios da sociedade italiana da época, não poupando absolutamente ninguém, dos mais miseráveis aos mais abastados. Apresentado em cópia digital restaurada. (Lisboa — Cinema São Jorge, dia 3 de abril, 15.30)

“Passarinhos e Passarões”

De Pier Paolo Pasolini

Filmes realizados por Pier Paolo Pasolini, colaborações suas e fitas de ficção e documentais de outros realizadores que se inspiraram nele e na sua obra, compõem uma secção de homenagem ao realizador de “Mamma Roma” e “O Evangelho Segundo São Mateus”. Um dos melhores filmes de Pasolini é sem dúvida “Passarinhos e Passarões” (1966), uma comédia satírica político-social em que o grande Totò e Ninetto Davoli (que estará presente nesta sessão), interpretando pai e filho, viajam no tempo para a época de São Francisco de Assis, na companhia de um irritante e emproado corvo falante esquerdista. (Lisboa — Cinemateca, dia 1 de abril, 19.00)