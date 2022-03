Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Sou um gestor conhecido por ter uma certa atração, ou pelo menos o mercado tem uma certa atração por mim, quando há crises”. A frase não consta no cartão de visita de António Ramalho, mas podia. Foi proferida pelo presidente executivo do Novo Banco em entrevista à Executive Digest, em abril do ano passado. No dia em que o banco anunciou a saída do CEO, a dois anos do fim do mandato, e poucas semanas depois de ter afirmado o seu “compromisso total” com a instituição até 2024, as palavras ganham novo significado. A (eventual) crise que terá ditado a saída precoce do banco da Avenida da Liberdade ainda não é conhecida. Mas crises não lhe faltaram nos seis anos em que assumiu as rédeas da instituição que nasceu, ela própria, de uma crise.

Foi a 1 de agosto de 2016 que António Manuel Palma Ramalho chegou à liderança do Novo Banco, sucedendo a Eduardo Stock da Cunha. A indicação, pelo Banco de Portugal, enfatizava então a sua “longa experiência de gestão no setor financeiro”. A nota biográfica destacava, precisamente, que nos cargos por onde passou, “esteve sempre associada uma forte componente financeira e de reestruturação”, justificando a escolha para a tarefa hercúlea que se seguiria nos anos seguintes.

A “longa experiência” de Ramalho no setor financeiro teve início na Associação Portuguesa de Bancos (APB), em 1985, onde foi responsável pela formação em mercados financeiros no Instituto de Formação Bancária. Foi a primeira incursão no mercado de trabalho após a conclusão da licenciatura em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Da formação académica faz parte ainda uma pós-graduação em International Markets pelo Finance Institute do St. Catherine’s College.

O gosto pela banca corre-lhe no sangue: o pai foi “o diretor número 1 do Banco de Fomento Nacional”, contou em entrevista à Visão em 2016. António Ramalho manteve-se no setor durante toda a década de 90. Primeiro na área financeira do Banco Pinto & Sotto Mayor, do qual se tornou administrador em 1993, com pouco mais de 30 anos. “Tinha [sob gestão] um milhão de contos no Fundo de Pensões. Quando saí, tinha 108 milhões”, disse em entrevista ao Jornal de Negócios em 2009. Permaneceu no cargo mesmo depois da aquisição do banco pelo Grupo Champalimaud, operação que o fez passar a membro dos conselhos de administração dos restantes bancos do grupo: Banco Totta & Açores, Crédito Predial Português e Banco Chemical Finance, sempre com responsabilidades na área estratégica e financeira.

António Ramalho esteve depois envolvido na cisão do Grupo Champalimaud, que antecedeu a venda do grupo já no ano 2000, operação que viu “com muita tristeza”. “Foi uma década de ouro da atividade bancária”, disse ao Negócios. E com isso entrou noutra década e noutro milénio num outro grupo — o Santander Totta, onde foi, até 2003, o administrador executivo responsável pelo Crédito Predial Português.

Interrompeu o percurso na banca no ano seguinte. “Estava a fazer dez anos de administração, tinha 43 anos, estava cansado da banca”, declarou ao Negócios. Assumiu, então, a presidência da CP, onde ficou até 2006, a convite do então ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, António Mexia. Também aqui a viagem foi atribulada. O mandato ficou marcado pelo clima de contestação social vivido na empresa, e por decisões controversas. Uma delas previa tornar a CP na líder do setor ferroviário da Península Ibérica em 2010. Ramalho queria uma CP “moderna, inovadora, inconformada e sobretudo comprometida”, e defendeu os objetivos do plano como “tão ambiciosos quanto inevitáveis”. No setor, foi considerado “irrealista”. Não foi concretizado.

Outro caso que marcou o seu mandato à frente da CP foi a venda de comboios da antiga linha de Sintra à Argentina, tendo assinado o “maior contrato de exportação da CP” àquela data. Já em 2010, o negócio foi investigado pela justiça argentina, devido a suspeitas de corrupção, que não envolviam diretamente o gestor. Mas o caso ainda não está fechado. No ano passado, segundo foi noticiado pelo jornal O Novo, um procurador da Argentina terá defendido que António Ramalho deveria ser interrogado e pronunciado no caso.

O gestor acabou por abandonar os comboios e regressar ao setor financeiro no verão de 2006. “A minha saída da CP foi muito dolorosa, foi a decisão mais individual que tomei”, admitiu ao Negócios. Recebeu então um convite para assumir a presidência da Unicre, instituição que liderou durante quatro anos, até 2010. Voltou depois à banca tradicional, tendo sido vice-presidente e administrador financeiro do Millennium BCP.

Fez nova pausa na banca a partir de 2012, quando assumiu a presidência da Estradas de Portugal, onde liderou a fusão com a Refer, que deu origem à Infraestruturas de Portugal, que Ramalho liderou até ser convidado para o Novo Banco. Na altura, era apontado à presidência da Caixa Geral de Depósitos, mas foi o “banco bom” a crise que escolheu liderar. “Sou um gestor que se sente mais feliz com desafios difíceis. Neste momento, o setor financeiro é difícil, traz essa enorme atração de contribuirmos para esse rejuvenescimento reputacional, para os ganhos de confiança”, disse à Visão, quatro meses antes de entrar no Novo Banco.

Adepto do princípio “mente são em corpo são”, António Ramalho pratica exercício físico praticamente todos os dias. Os passeios de bicicleta e BTT são, de resto, uma das suas paixões. Nas parcas partilhas que fez na sua conta privada de Instagram, todas datadas de 2019, as duas rodas são o elemento comum. Em maio desse ano, partiu em grupo rumo a Santiago de Compostela. “Tenho muito esta noção de que só estamos em condições para desempenhar as nossas funções profissionais com serenidade se também estivermos muito bem do ponto de vista físico”, afirmou em entrevista à Executive Digest. Também não descura o treino da mente, com jogos de xadrez.

António Ramalho chegou ao Novo Banco quando corria o mês de agosto e deixará a presidência daquele que foi conhecido como o “banco bom” num agosto em tudo distante. Foi também em agosto que nasceu, em 1960, em Lisboa, e casou, em 1983. No oitavo mês de 2022, deixará um banco diferente daquele que emergiu de um terramoto financeiro, em agosto de 2014, possivelmente à beira de ser vendido. Ramalho despede-se antes. Até à próxima crise?