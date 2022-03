Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chegou a ser falada como possível candidata à presidência da Assembleia da República mas Edite Estrela fica no lugar onde esteve na última legislatura, o de vice da Mesa. Foi a candidata entregue pelo PS para a votação que decorre esta tarde e onde vão também a votos os nomes de Adão Silva (candidato do PSD), Diogo Pacheco Amorim (candidato pelo Chega) e João Cotrim Figueiredo (pela Iniciativa Liberal).

A votação é feita em urna, com a sessão parlamentar a abrir para ser suspensa logo de seguida para que os deputados possam votar. Depois da contados os votos será retomada e caso algum candidato não seja eleito — o que se espera que venha a acontecer com o candidato do Chega — haverá uma segunda votação esta tarde. Caso não seja eleito novamente, eventuais novas votações ficarão para outra sessão, sendo que a Mesa da Assembleia da República pode funcionar apenas com três vice presidentes.

Além dos vices serão também votados os candidatos a secretários da Mesa: Maria da Luz Rosinha (PS), Duarte Pacheco (PSD), Palmira Maciel (PS) e Lina Lopes (PSD). E ainda os candidatos a vices-secretários.

À mesma hora, na sala do grupo parlamentar do PS, os deputados socialistas votarão a direção da bancada parlamentar. O candidato a presidente é Eurico Brilhante Dias e apresenta como candidatos a vices João Torres, Berta Nunes, Francisco Rocha, Jamila Madeira, Hugo Pires, Maria Antónia Almeida Santos, Pedro Delgado Alves, Rosário Gamboa, Porfírio Silva e Susana Amador. Há também dois representantes das regiões autónomas, Carlos Pereira e Francisco César, e ainda o líder da JS, o deputado Miguel Costa Matos.