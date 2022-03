A EDP anunciou esta quinta-feira que vai adquirir a empresa polaca de energia solar Soon Energy, que tem mais de 25 megawatt-pico (MWp) instalados em projetos por toda a Polónia, sem revelar o valor do negócio.

Com a aquisição da Soon Energy, a EDP Comercial ganha acesso a uma força de vendas local com cerca de 400 agentes comerciais e a uma equipa que se tem vindo a especializar no fornecimento de soluções sustentáveis de energia para o segmento empresarial”, informou a EDP, em comunicado.

Segundo a EDP, as sinergias com a Soon Energy, que teve receitas de seis milhões de euros no ano passado, vão permitir crescer cinco vezes a presença atual da empresa portuguesa no mercado polaco, onde entrou em 2020, através da EDP Energia Polska.

“Estamos empenhados em crescer de forma intensa no mercado polaco e acreditamos que esta aquisição é o passo certo para aumentar a nossa ambição“, referiu a administradora executiva da EDP Vera Pinto Pereira, citada na mesma nota.

Em 2021, a EDP forneceu cerca de 50 gigawatt-hora (GWh) de energia a clientes empresariais na Polónia e contratou mais de cinco MWp de capacidade em projetos de autoconsumo solar em clientes empresariais.

“A venda, construção e manutenção de instalações solares descentralizadas é um dos eixos de crescimento do plano de negócios da EDP até 2025”, apontou a empresa do grupo EDP, que pretende ter mais de dois GW instalados em casa das famílias e nas empresas a uma escala global.