Os Estados Unidos, pela 11.ª vez, e o México, pela 17.ª e oitava consecutiva, qualificaram-se na quarta-feira para o Mundial de futebol de 2022, na 14.ª e última ronda da fase final da zona CONCACAF.

Na Costa Rica, onde podiam perder por cinco golos, os Estados Unidos foram derrotados por 2-0, com tentos de Juan Pablo Vargas (51 minutos) e Anthony Contreras (59), enquanto o México, que também podia passar perdendo, venceu em casa El Salvador por 2-0, selado por Uriel Antuna (17) e Raúl Jiménez (43, de penálti).

Os yanks, que falharam a última edição (2018), já estiveram em 10 Mundiais, em 1930, 1934, 1950 e consecutivamente de 1990 a 2014, tendo como melhor registo o terceiro lugar da primeira edição da prova, disputada por apenas 13 seleções, no Uruguai.

Por seu lado, os mexicanos só falharam cinco edições, em 1934, 1938, 1974, 1982 e 1990, contando, em 16 participações, dois sextos lugares, ambos em casa, em 1970 e 1986, edições em que caíram nos quartos com Itália e RFA, respetivamente.

Na qualificação da zona CONCACAF, os Estados Unidos e o México juntaram-se ao Canadá, que vai repetir a participação única de 1986, enquanto a Costa Rica, que soma cinco presenças (1990, 2002, 2006, 2014 e 2018) vai disputar um play-off intercontinental com o vencedor da Oceânia, a Nova Zelândia.

No total, já são 29 os apurados para o Mundial 2022, de um total de 32, incluindo uma grande maioria de 12 seleções europeias (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Polónia, Portugal, Sérvia e Suíça).

Também estão qualificadas cinco de África (Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

As últimas três vagas serão para País de Gales, Ucrânia ou Escócia, que vão disputar o último play-off’ europeu, e os vencedores de dois play-offs intercontinentais, entre Costa Rica e Nova Zelândia e entre o quinto de Ásia (Austrália ou Emirados Árabes Unidos) e América do Sul (Peru).

Quanto ao sorteio de sexta-feira, Portugal, que cumprirá a oitava participação, vai estar no Pote 1, com o anfitrião Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.

No Pote 2 estarão Países Baixos, Dinamarca, Alemanha, México, Estados Unidos Suíça, Croácia e Uruguai, no 3 Senegal, Irão, Japão, Marrocos, Sérvia, Polónia, Coreia do Sul e Tunísia e no 4 Canadá, Camarões, Equador, Arábia Saudita, Gana e os derradeiros três qualificados.

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.