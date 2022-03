Concertos, exposições, espetáculos, sessões de cinema e gastronomia são alguns dos destaques das comemorações do 25 de Abril em Grândola, no distrito de Setúbal, que vai contar com mais de 30 iniciativas de entrada livre.

O programa das comemorações arranca, esta sexta-feira, com a inauguração, no Jardim 1.º de Maio, da exposição “O 25 de Abril ao Ar Livre”, produzida pela Casa da Achada — Centro Mário Dionísio, explicou esta quinta-feira a Câmara de Grândola, em comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com o município, que cita um texto da autoria de João Martins Pereira, a mostra explora as “transformações mais significativas” que a Revolução dos Cravos “originou” em Portugal.

Os concertos de Dino D’Santiago (22h30) e Golosa La Orquestra, do Chile (00h30) são as apostas para a noite de 24 de abril, que este ano, por ser comemorada “na rua”, após a pandemia de Covid-19, tem “um sabor especial”, realçou a autarquia.

Nessa noite, a festa arranca no exterior do Complexo Municipal José Afonso, com a animação do Grupeto do Coreto, a Corrida da Liberdade, a Arruada da Banda da Sociedade Musical Fraternidade Operária Grândolense (SMFOG) e, às 00h00, um espetáculo de fogo-de-artifício piromusical.

Em Grândola, o 25 de Abril “é todos os anos comemorado com um simbolismo especial”, argumentou o município.

Esta terra alentejana “é indissociável da revolução de abril de 1974 e dos seus valores de democracia, fraternidade, igualdade”, dando também “nome à canção que é um hino mundial de liberdade e resistência à opressão”, salientou.

No Dia da Liberdade, a programação arranca às 11h00, nos Paços do Concelho, com a cerimónia do hastear da bandeira, seguindo-se a sessão comemorativa dos 48 anos do 25 de Abril e, durante a tarde, no Jardim 1.º de Maio, a atuação de grupos de música tradicional do concelho.

A Biblioteca e Arquivo de Grândola acolhe, a partir deste sábado, duas exposições para assinalar o centenário do nascimento do fotógrafo Artur Pastor (1922-1999), uma de fotografia e intitulada “Artur Pastor — Um Certo Portugal” e a outra de ilustração e designada “As Mulheres de Artur Pastor”, da autoria de Marta Nunes.

No âmbito do programa comemorativo dos 48 anos do 25 de Abril, o Cine Granadeiro vai ser “palco” do espetáculo “Era uma vez um país pintado a preto e branco: estórias de abril” (dia 9), da apresentação do projeto artístico “Dentro de ti Ó Cidade”, com música, dança e poesia (dia 16), e do espetáculo “Cantar Abril — Canta Ary dos Santos” (dia 22).

Entre 7 e 28 de abril, o Cineteatro Grandolense volta a receber o ciclo de cinema “Abril Documental”, com a exibição dos filmes “Para Sama”, “Santiago Itália”, “Uma Vida Alemã” e “Mais um Dia de Vida”.

Este ano, a iniciativa “Abril Flores Mil” inclui uma mostra gastronómica nos restaurantes do concelho, com flores comestíveis, entre 23 de abril e 01 de maio, “workshops” de Raku (8) e de pregadeiras (23) e o lançamento de um livro, na Casa Mostra de Produtos Endógenos (30).

Um “workshop” de ervas e plantas e um passeio à descoberta de insetos na Herdade da Ribeira Abaixo são outras das iniciativas previstas no programa, que encerra, no dia 30, com um espetáculo do João Frade Trio, no âmbito do evento “Grândola Vila Jazz”.