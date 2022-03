O piloto alemão Sebastian Vettel, restabelecido após testar positivo ao coronavírus que provoca a Covid-19, já vai alinhar pela Aston Martin na terceira etapa do Mundial de Fórmula 1, na Austrália, anunciou esta quinta-feira a equipa britânica.

“Temos o prazer de confirmar que Sebastian Vettel já está apto a correr e, portanto, vai alinhar ao lado de Lance Stroll em Melbourne para começar a sua temporada de Fórmula 1 de 2022 no Grande Prémio da Austrália”, lê-se na conta oficial da escuderia na rede social Twitter.

TEAM UPDATE: We are pleased to confirm that Sebastian Vettel is now fit to race and will therefore line up alongside @lance_stroll in Melbourne to kick off his 2022 @F1 season at the @ausgrandprix. ????#F1 #AusGP pic.twitter.com/LrFqaHyQ8W

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 31, 2022