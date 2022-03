Um homem de 34 anos ficou em prisão preventiva após ser detido por suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em Coimbra, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O crime aconteceu na madrugada do dia 19 de fevereiro à porta de um espaço de diversão noturna, na Praça da República, na cidade de Coimbra.

O ofendido, de 21 anos, estudante universitário, estava “na companhia de um amigo nesse bar e houve ali uma confusão relacionado com outro grupo de pessoas”.

O homem de 34 anos, que trabalhava nesse bar, interveio na situação e “depois dessa intervenção há ali tensões, empurrões e algumas agressões físicas”, disse fonte da PJ à agência Lusa.

“Os indivíduos, o ofendido e o amigo, afastaram-se do local e esse indivíduo, funcionário do bar, vai atrás deles e surpreende-os, esfaqueando um deles“, na zona de Celas, acrescentou. Um deles consegue afastar-se, “percebendo as intenções dele [do detido]”. No entanto, a “vítima não consegue e é surpreendida com um esfaqueamento”.

Dada a gravidade dos ferimentos, o amigo da vítima conduziu-o ao hospital universitário, onde ficou internado.

Segundo a PJ, a situação foi estabilizada e a vítima teve alta hospitalar. A PJ deu ainda nota de que o suspeito possui um “extenso cadastro criminal”, designadamente por crimes de homicídio na forma tentada e crime de tráfico de estupefacientes.

O homem foi detido na terça-feira e presente a primeiro interrogatório judicial, na quarta-feira, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.