Os planos de Putin para controlar o território ucraniano não estão a resultar na eficácia planeada. Moscovo subestimou as tropas ucranianas e a resistência da população, não está a conseguir controlar os seus militares e até abateu um dos seus aviões, de forma acidental. Este resumo foi feito esta quinta-feira, na Austrália, por Jeremy Fleming, chefe do Quartel-General de Comunicações do Governo (GCHQ na sigla em inglês), que é o serviço de espionagem eletrónica britânico.

Putin julgou erradamente a situação. É claro que avaliou mal a resistência do povo ucraniano. Vimos soldados russos — sem armas e sem moral — a recusar cumprir ordens, sabotando os próprios equipamentos e até a abater acidentalmente um dos próprios aviões.”

Num discurso feito na Universidade Nacional Australiana, Fleming sublinhou que os erros de estratégia de Putin podem ter graves consequências para a Rússia. E até os conselheiros “têm medo de lhe dizer a verdade”, num momento em que o líder russo poderá ter avaliado também de forma errada as sanções económicas aplicadas por vários países nas últimas semanas.

E há também uma questão que Fleming apelida como uma “enorme ironia”. É que com as suas ações, Putin está a aproximar-se de um cenário que sempre quis evitar: “Uma Ucrânia com um sentimento de nacionalismo renovado, uma NATO mais unida do que nunca e uma aliança global de nações que condenam as suas ações”.

A desorientação no terreno tem sido visível, aliás, pelos acontecimentos dos últimos dias, em particular em relação ao anúncio feito pela Rússia no início da semana. Esta segunda-feira, o Kremlin adiantou que iria “reduzir radicalmente” a atividade militar em Kiev e noutra região do norte da Ucrânia. No entanto, “começaram a lançar ataques em ambos os locais”, disse Fleming. Para o número um dos serviços de espionagem eletrónica, é necessário perceber o que significa isto: “mensagens contraditórias ou desinformação deliberada”.

Continuando a falar sobre desinformação, importa perceber que esta é uma das armas deste conflito, utilizada sobretudo para limpar a imagem russa. Mas esta guerra de desinformação “está a ser travada”, considerou o GCHQ. Aliás, sabemos neste momento que existem falhas logísticas e um elevado número de militares russos mortos. “Aqui, mais uma vez, está claro que Putin calculou mal. A campanha de informação de Zelensky mostrou-se extremamente eficaz.”

Olhando para uma guerra que começou há 36 dias, Fleming diz esperar para ver até que ponto os atores secundários desta guerra — “não estatais” — se envolvem e falam sobre o que está a acontecer.

As falhas de Putin já tinham sido, aliás, denunciadas esta quarta-feira pelos Estados Unidos, com Washington a avançar que Putin “se sentiu enganado pelas Forças Armadas russas”.