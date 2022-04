Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Reencontros, memórias e velhos conhecidos: para Portugal, o Grupo H do Mundial do Qatar é uma coleção de recordações que começa no facto de a Seleção já ter defrontado todos os adversários em Campeonatos do Mundo e termina na particularidade de Paulo Bento ser um dos selecionadores oponentes.

No Grupo H, o último dos oito que foram sorteados esta sexta-feira em Doha, no Qatar, Portugal conta com a particularidade de não cruzar com qualquer outra seleção europeia e de aglomerar equipas da América do Sul, de África e da Ásia. A Seleção Nacional estreia-se no Campeonato do Mundo a 24 de novembro contra o Gana, que defrontou no Mundial 2014; joga contra o Uruguai a 28 de novembro, por quem foi eliminado no Mundial 2018; e termina a fase de grupos a 2 de dezembro com a Coreia do Sul, que enfrentou no Mundial 2002.

Gana

Em 2014, no Mundial do Brasil, Portugal ficou no Grupo G em conjunto com a Alemanha, os Estados Unidos e o Gana — curiosamente, na altura, o selecionador português era Paulo Bento, que agora vai defrontar a Seleção do lado da Coreia do Sul. A seleção portuguesa foi goleada pela Alemanha na primeira jornada do Campeonato do Mundo, empatou com os Estados Unidos e carimbou a única vitória na competição precisamente contra o Gana, acabando por não ir além da fase de grupos. Na altura, em Brasília, um autogolo de Boye e outro de Cristiano Ronaldo foram o suficiente para derrotar os africanos, que ainda responderam através de Gyan (2-1).

De 2014 para cá, na Seleção Nacional, sobrevivem Rui Patrício, Pepe, William Carvalho, João Moutinho, Rafa e Cristiano Ronaldo — e, em teoria, Éder, que foi titular contra o Gana num onze que também tinha Rúben Amorim, atual treinador do Sporting. Ambas as seleções foram eliminadas na fase de grupos do Mundial do Brasil mas a verdade é que as sortes de Portugal e Gana foram bastante distintas a partir daí: a Seleção foi campeã europeia dois anos depois, esteve no Mundial da Rússia e no Euro 2020; os ganeses falharam o apuramento para o Mundial da Rússia e, na CAN, foram finalistas vencidos em 2015 e nem passaram da fase de grupos na última edição que acabou em fevereiro.

O Gana, orientado por Otto Addo — antigo jogador do Borussia Dortmund –, conta com o médio Thomas Partey enquanto principal referência. Os experientes irmãos Ayew, Jordan e André, continuam a ser presenças habituais nas convocatórias e é impossível fugir à fantasia do jovem Kudus, atualmente no Ajax. Este Gana, aliás, tem atualmente no lote de jogadores disponíveis vários nomes que atuam nas principais ligas europeias: Yiadom, do Reading; Aidoo, do Celta Vigo; Amartey, do Leicester; e ainda Baba, do Maiorca. Neste grupo, inclui-se também Felix Afena-Gyan, avançado de apenas 19 anos que tem sido um dos trunfos na manga de José Mourinho na Roma.

À parte tudo isto, contam-se duas ligações diretas a Portugal. Abdul Mumin, defesa de 23 anos que é presença habitual no onze inicial do V. Guimarães, é regularmente convocado por Otto Addo. Adicionalmente, Abdul Fatawu Issahaku, avançado de apenas 18 anos que assinou já em 2022 pelo Sporting e que tem andado entre a equipa B e os Sub-23 dos leões, também foi chamado para os últimos jogos da qualificação africana e já conta oito internacionalizações.

Uruguai

As memórias que Portugal tem do Uruguai estão longe de ser as melhores. Em 2018, ainda com o Euro 2016 muito fresco nas recordações e a esperança de que a Rússia pudesse albergar um novo sucesso português, a Seleção ficou no Grupo B com Espanha, Irão e Marrocos. Depois de empatar com os espanhóis e com os iranianos e vencer os marroquinos, a seleção portuguesa ficou no segundo lugar do grupo e emparelhou com o Uruguai nos oitavos de final — sendo que os sul-americanos vencido o Grupo A, que contava com a anfitriã Rússia e também com a Arábia Saudita e o Egito.

Em Sochi, Cavani abriu o marcador ainda dentro dos primeiros 10 minutos. Portugal recuperou o ânimo já na segunda parte, quando Pepe empatou, mas um novo golo do avançado que agora está no Manchester United eliminou a Seleção Nacional e levou o Uruguai para os quartos de final. Aí, os sul-americanos acabariam por cair frente a França, que conquistou o Mundial.

De lá para cá, se Portugal não passou dos oitavos de final do Euro 2020, o Uruguai também não foi além dos quartos de final da Copa América em 2019 e 2021, as duas últimas edições. Os uruguaios, que em 2018 eram orientados pelo mítico Óscar Tabárez, têm agora Diego Alonso como selecionador: um técnico de 46 anos que já passou pelo Peñarol, pelo Monterrey e pelo Inter Miami, nos Estados Unidos, e que assumiu o comando da seleção no passado mês de dezembro depois de 15 anos de reinado de Tabárez.

Inevitavelmente e tal como acontecia em 2018, Suárez e Cavani continuam a ser as grandes referências do Uruguai. Coates e Darwin, capitão do Sporting e avançado do Benfica, são também presença assídua nas convocatórias — onde Manuel Ugarte, médio dos leões, tem entrado nos últimos compromissos internacionais. Destaque ainda para a sólida defesa uruguaia, com a experiência de Godín e a qualidade de Giménez ou Ronald Araújo, e para a capacidade do meio-campo, com Bentancur, Valverde ou Lucas Torreira.

Coreia do Sul

Por fim, a Coreia do Sul. A seleção asiática é a que obriga a um exercício de memória mais longínquo: é preciso recuar até 2002, ao Mundial que decorreu precisamente na Coreia do Sul e no Japão, para encontrar o jogo entre as duas seleções. Na altura, há 20 anos, Portugal ficou no Grupo D em conjunto com os sul-coreanos, os Estados Unidos e a Polónia e não passou da fase de grupos. Perdeu com os norte-americanos, goleou os polacos e voltou a perder com a Coreia do Sul de Guus Hiddink, que ganhou o grupo — na altura, com um golo solitário de Ji-sung Park.

Esse jogo, naturalmente, está recheado de curiosidades. Rui Jorge, atual selecionador dos Sub-21, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, João Pinto, Nuno Gomes e Pauleta, agora parte da estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, foram todos titulares numa equipa que era orientada por António Oliveira. Assim como Paulo Bento, o atual selecionador da Coreia do Sul. Os sul-coreanos seguiram em frente e realizaram uma campanha histórica: ultrapassaram Itália nos oitavos de final, Espanha nos quartos de final e só caíram nas meias-finais com a Alemanha, perdendo depois com a Turquia na atribuição do terceiro lugar.

De lá para cá, a Coreia do Sul ficou na fase de grupos do Mundial em 2006, 2014 e 2018 e caiu nos oitavos de final em 2010. A grande referência da seleção é naturalmente Son Heung-min, avançado do Tottenham, sendo que o ataque também conta com Hwang Hee-chan, do Wolverhampton, e Lee Jae-sung, do Mainz.