Assunção Cristas, ex-líder do CDS-PP, demonstrou apoio a Nuno Melo na corrida à liderança do partido, dizendo que o eurodeputado é quem está em “melhores condições” para ajudar o partido a “renascer”.

Numa nota enviada aos jornalistas e publicada no Facebook, a ex-presidente democrata-cristã recorda que contou com Nuno Melo como vice-presidente da direção que liderava e diz conhecer a “combatividade e qualidades humanas e políticas”.

“Num momento tão difícil para o partido, é quem está em melhores condições para ajudar a fazer renascer o CDS.”, escreve, demonstrando “sentido de gratidão” por ver Nuno Melo a avançar para a liderança. A ex-líder do CDS desejou ainda que o Congresso do partido, que decorre este fim de semana em Guimarães, seja um “momento de união e afirmação” do CDS.

De acordo com o semanário Expresso, Paulo Portas vai dar “certamente um sinal de reconhecimento ao Nuno Melo”, seja antes ou depois do Congresso do CDS. “Fui 16 anos presidente do CDS e, obviamente, sei que os resultados das últimas eleições puseram o partido numa situação de muito risco. Admiro a determinação do Nuno Melo em candidatar-se nestas circunstâncias”, admitiu o ex-líder democrata-cristão, frisando que tem o dever de dar “esse sinal de confiança“.

A reunião magna do partido decorre dois meses após as eleições legislativas em que o CDS perdeu a representação parlamentar que tinha desde o início da democracia.