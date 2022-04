Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos últimos sete dias, Portugal registou 70.111 infeções de Covid-19, menos 5.169 em comparação com a semana passada. A incidência de casos por 100 mil habitantes está nos 681, descendo 7%. O índice de transmissibilidade — R(t) — manteve-se, estando nos 0,97, revela esta sexta-feira o relatório epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em sentido inverso, o número de mortes subiu, reportando-se mais oito óbitos face à semana passada (num total de 148). Em termos percentuais, a mortalidade por um milhão de habitantes aumentou 6%. Em termos etários, morreram 119 pessoas mais de 80 anos, 19 entre os 70 e os 79 anos, seis entre os 60 e os 69 anos, três entre os 50 e os 59 anos e uma pessoa entre os 40 e os 49 anos.

Regionalmente, o Algarve registou mais oito mortes comparativamente há sete dias, Lisboa e Vale do Tejo mais seis, o Norte mais cinco e a Madeira mais quatro. Em contrapartida, o Centro contabilizou menos nove óbitos, o Alentejo menos quatro e os Açores menos dois.

Os internamentos aumentaram e deram entrada em enfermaria 16 pessoas, totalizando-se 1.180 doentes. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), tiveram alta três pessoas, contabilizando-se nestas alas 61 pessoas.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais casos de Covid-19 (26.739), seguida do Norte (13.899), do Centro (13.109), da Madeira (4.739), do Alentejo (4.641), do Algarve (4.621) e dos Açores (2.363). O Norte e os Açores foram as únicas zonas em que se reportou um aumento no número de infeções semanais.

A par do relatório epidemiológico, o boletim semanal da DGS atualiza os números da cobertura vacinal em Portugal. De acordo com o documento, um total de 60% da população com mais de 18 anos já tomou a dose de reforço. Relativamente à vacinação primária, 92% da população já completou o esquema vacinal.

Nota editorial — Os números do boletim diário da DGS devem ser lidos tendo em conta que os valores de internamentos Covid incluem um número substancial de doentes hospitalizados por outras doenças. Quanto à atribuição das causas de morte, pode ler aqui mais detalhes sobre a harmonização de critérios.