Fernando Pimenta, canoísta medalhado de bronze em Tóquio2020, renovou esta quinta-feira com o Benfica por mais um ciclo olímpico, ficando assim ligado ao clube da Luz até 2024, ano dos Jogos Olímpicos de Paris.

O canoísta, nascido em Ponte de Lima há 32 anos, está ao serviço do Benfica desde 5 de março de 2018 e aponta, na renovação, para “mais títulos nacionais e internacionais” e sobretudo para a preparação para Paris2024, cujo apuramento arranca em 2023.

Quero continuar a representar o Benfica da melhor maneira, conquistar títulos nacionais e internacionais, porque é isso que os adeptos, sócios e simpatizantes querem […]. Espero que esta ligação seja boa para ambas as partes, que eu consiga continuar a dignificar este emblema, e conto com o apoio de toda a equipa do Benfica, que nunca nos deixou ficar para trás”, disse Fernando Pimenta, em declarações à Benfica TV.

O novo contrato com o clube foi assinado na SAD encarnada e contou com a presença do presidente do Benfica, Rui Costa.

“Somos duas pessoas que sentimos muito o clube, de forma natural e espontânea. A forma como temos visto o presidente presente nas mais diversas modalidades engrandece-o e mostra que está a puxar pelas várias equipas. É um prazer sentir o carinho, estar ao lado dele e trocarmos respeito mútuo”, agradeceu Fernando Pimenta.

A propósito de Paris2024, reconheceu que é um ciclo olímpico “atípico, mais curto e intenso”. “Estou a preparar-me da melhor forma, não podemos perder ritmo, porque o apuramento é já em 2023 e quero entrar diretamente. É preparar-me o melhor possível, primeiro para o apuramento, depois para os Jogos Olímpicos. Há uma grande comunidade de portugueses e benfiquistas em França e sei que posso contar com o apoio deles”, frisou o canoísta.

No domingo passado, Pimenta conquistou o 14.º título nacional consecutivo de fundo. Em Mirandela, venceu à frente do colega de equipa João Ribeiro, igualmente olímpico, e de José Ramalho (Prado).