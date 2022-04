Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A surpresa da não-eleição de João Cotrim Figueiredo para a vice-presidência da Mesa da Assembleia da República destapou uma realidade desconhecida que vinha a ser alimentada desde o período pós-eleitoral: um desconforto do PSD relativamente à Iniciativa Liberal. Depois de vários deputados sociais-democratas terem admitido que o PSD ajudou ao chumbo de Cotrim, o líder da IL acusa o partido liderado por Rui Rio de “mentiras”, “joguinhos”, “vingança” e “revanchismo”.

Tudo começou quando, pouco tempo depois de ser conhecido o resultado das eleições, a Iniciativa Liberal propôs mudar de lugar no hemiciclo da Assembleia da República, com o intuito de ficar “distante dos extremos” e entre o PSD e PS. A reação de Rui Rio não tardou, dizendo que a proposta “anda próximo de ser uma brincadeira de mau gosto” e deixando claro que o assunto era indiscutível.

Na primeira conferência de líderes após as eleições, ficou claro para a IL que não valia a pena abordar o tema. O PS disse que não viabilizaria e os liberais resolveram recuar. João Cotrim Figueiredo assegura ao Observador que esse foi o único momento em que IL e PS estiveram em contacto. Sobre a existência de um acordo, “nada, zero”. “O meu desmentido categórico em relação a isso.”

Os temas seguintes acabaram por gerar mais controvérsia entre todos os partidos: a primeira fila do hemiciclo e a arrumação das filas seguintes. Se o primeiro assunto era ideológico, nestes casos o significado político (e mediático) tomava conta da discussão. De um ponto a IL não abdicou: “Dissemos que não aceitaríamos ter menos lugares do que o PCP.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, chegaram a estar várias possíveis soluções em cima da mesa — algumas rapidamente descartadas — e uma delas seria a Iniciativa Liberal ficar com mais uma cadeira na fila da frente. Para isso, à partida, o PSD perderia um lugar. E este será o verdadeiro tema da discórdia.

Um dos sociais-democratas ouvidos pelo Observador assumiu que foi entendido que “a IL andava a negociar com o PS para roubar um lugar na fila da frente”, o que levou “a malta doida na reunião de bancada”, passando “a ser óbvio que muitos não iriam votar no Cotrim”.

Questionado sobre as acusações, João Cotrim Figueiredo é perentório: “É mentira.” O presidente da Iniciativa Liberal conta que falou com o PSD entre a primeira e a segunda conferências de líderes desta semana para “explicar o que seria satisfatório para a IL” e assegura que “nunca” pediu uma terceira cadeira na primeira fila.

Mais ainda: Cotrim diz que os liberais deram uma “explicação pessoal” a Catarina Rocha Ferreira, que esteve presente da conferência de líderes”, e, ainda assim, a deputada do PSD, segundo acusa o líder da IL, “terá ido veicular essa versão de eventos para o grupo parlamentar, o que, ao que tudo indica, foi suficiente para os influenciar”.

João Cotrim Figueiredo mostra-se indignado com a atitude do PSD e diz que este “é um sinal que este PSD está tão desorientado que consegue confundir um assunto de lugares com um assunto institucional como a vice-presidência da AR”.

“É um tipo de revanchismo que diz muito sobre a capacidade de um partido reconhecer o essencial e distingui-lo do acessório”, sublinha o presidente liberal.

A crença de que ‘vice’ da IL passava à segunda

Questionado sobre se acredita que o PSD aprovaria o nome de Cotrim Figueiredo numa segunda votação, o líder da IL não tem muitas dúvidas: “Acredito que o PSD acha que estamos na política por lugares e que não iríamos perder a hipótese de ressubmeter o nome e que à segunda passaria e ficaria o aviso.”

Cotrim justifica que essa atitude demonstra que o PSD “não percebeu como funciona a IL”, frisando que o partido que lidera tem um “desapego total” deste tipo de cargos e que o projeto “depender muito mais da ação política” do que de cargos institucionais — uma afirmação que já tinha feito após o chumbo.

Além de dizer que é até um “alívio” por poder focar-se em questões não institucionais, Cotrim Figueiredo enaltece ainda que a “capacidade de leitura da IL” — que disse de imediato que não apresentaria um segundo candidato — “transformou a capacidade mesquinha e vingativa do PSD numa vitória política” do partido que lidera.

“A realidade dos factos é esta: tive 108 votos, mais 100 votos do que os do meu grupo parlamentar; PSD e PS têm 197 votos, metade dessas duas bancadas não votaram em mim, seja porque não confiavam na capacidade política ou de isenção para exercer a função ou por revanchismo ou seja o que for”, explicou.

Assim, acrescenta que não faria sentido uma recandidatura: “Não vamos pedir numa segunda vez a confiança que recusaram à primeira . Um quarto de hora depois uma pessoa não merece mais confiança do que um quarto de hora antes. Com joguinhos de intenções de mudanças de voto entre uma primeira e segunda volta… para esses joguinhos não contém com a IL.”