Night Stories

Carpintarias de São Lázaro,Sexta e sábado, das 17h00 às 3h00. 10 euros (um dia) e 15 (dois dias)

Para celebrar com vista desafogada: bancas de street food de marcas independente e de comércio local, performances, exposição de peças de arte contemporânea e um programa de DJ Sets que promete dar som aos três pisos. A Festa Night Stories ocupa as Carpintarias de São Lázaro naquela que é a sua segunda edição, destinada a explorar a vertente transdisciplinar deste reduto cultural com vista para o Castelo. O programa arranca ao final da tarde e estende-se para lá da meia noite. É agarrar o(s) bilhete(s).

Dumplings por conta da casa

Madame Bo, Rua Maestro Pedro de Freitas Branco 26B, Lisboa. Sábado, das 13h00 às 15h00. *são oferecidos até 8 dumplings de sabores aleatórios por pessoa

Para trocar as velas por comida: não é que um bolo caia mal num dia de aniversário mas se prefere salgados vai gostar desta ideia alternativa. A Madame Bo sopra as duas velas de vida com a oferta de até oito dumplings. Isso mesmo. Basta aparecer no Príncipe Real entre as 13h00 e as 15h00 deste sábado onde, por ordem de chegada, pode saborear as diferentes variedades desta iguaria asiática no espaço grab and go. Mas há mais: para prolongar os festejos por outros dias, tem sempre o Menu All You Can Dumpling, disponível de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h30, por apenas 14,90 euros.

Uma raridade chamada “Lusíadas”

Ateneu do Porto, Rua de Passos Manuel, 44. De terça-feira a sábado, 11h00 e 15h00. 6 euros

Para apreciar uma raridade: se prefere ver livros do que lê-los, este programa pode ser para si. Impressa pela primeira vez em 1572, nas oficinas de António Gonçalves, em Lisboa, a obra-prima de Luís Vaz de Camões foi adquirido em 1904 pelo Ateneu Comercial do Porto por 170 mil reis (o equivalente a 75 cêntimos). Evocativa dos Descobrimentos portugueses, é um dos atrativos das visitas guiadas pelo vasto património cultural do ACP, pela mão do historiador e investigador Manuel de Sousa. Recorde-se que entre bibliotecas públicas, privadas e particulares, existem somente 34 exemplares restantes no mundo da referida obra.

Nova carta Salpoente

Antigo Cais de S. Roque 83, Aveiro. Todos os dias, 12h30 às 15h00 e 19h30 às 22h30

Sem alterações nos preços, no Salpoente, frente à ria de Aveiro, as estrelas continuam a ser os dois menus de degustação, da responsabilidade de Duarte Eira, chef executivo do restaurante desde 2013. Mas há novidades na carta de primavera-verão do espaço onde outrora funcionaram dois armazéns de sal, recuperados e transformados. O menu “À descoberta dos Produtos da Região” mantém os já clássicos taco e naco presentes conjugados com o Bacalhau como prato de peixe do menu. O pregado regressa à mesa, a interpretação da massada de tamboril e camarão é nova e os secretos e berbigão da Ria prometem gerar novos fãs. A sobremesa vale-se dos ovos moles, mas com um twist final que convida a conjugar com um bolo de espinafres e framboesas. Já o menu de degustação vegetariano tem vários pratos novos, como os tortellinis de beterraba recheados.

Spring Market Stylista

Fiartil, Estoril, Sábado e domingo, das 10h00 às 19h00. 3 euros

Para tentar não perder a cabeça: já quase tão obrigatório no calendário como as próprias estações do ano, o mercado de Maria Guedes, aka Stylista, está de volta ao cenário da Fiartil. Entre repetentes incontornáveis e novas entradas na lista de presenças, vai ser difícil abandonar o espaço com o carrinho de compras de primavera completamente vazio. Pode ir reservando espaço para os modelos da @coolet_concept, a roupa de banho da @addwater_beachwear, os estampados da @mustique__, ou as novidades da @siennainspo.

De iate pelo Douro

Invictus Cruises

Para dizer “um dia não são dias”: catering a bordo, bebidas, transferes, pranchas de SUP… etc. Na Invictus Cruises, novo projeto de turismo náutico de luxo do Douro, há várias propostas de programas, incluindo uma jornada planeada por medida para cada cliente. Duas horas de passeio de barco com o cenário do Porto em fundo pode situar-se nos 480 euros, mas escusado será dizer que a experiência é premium. Aliás, conte com um novo modelo que se estreia sobre as águas durienses, para poder apreciar a paisagem em grande estilo, nesta parceria com a marca italiana Invictus Yacht. Fun fact: está prevista a construção de 22 unidades seriadas em todo o mundo; destas, apenas 17 já foram efetivamente produzidas e só uma está em Portugal, na Douro Marina.

Caça ao Ovo Monumental

Diferentes espaços da Parques de Sintra

Para antecipar a Páscoa e ganhar um prémio: o desafio é uma “Caça ao Ovo Monumental”, para empreender nos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, no Convento dos Capuchos e no Parque e Palácio de Monserrate — e atenção que o jogo nestas moradas da Parques de Sintra tem direito a recompensa. Entre os dias 1 e 17 de abril basta visitar três destes monumentos, encontrar os ovos e tirar uma fotografia junto de cada um deles. Depois? É aparecer no quarto local à sua escolha, mostrar as três imagens e entrar sem pagar, já que a entrada é oferecida.

Baby Doll – Orquestra Gulbenkian

Grande Auditório da Gulbenkian. Sexta às 21h00 e sábado às 19h00. A partir de 20 euros

Para escutar a atualidade no centro do discurso musical: em 2017, francesa Marie-Eve Signeyrole encenou na Gulbenkian Música a produção “O Monstro no Labirinto”. Chegados a 2022, o tema da crise migratória cruza-se com a Sinfonia n.º 7 de Beethoven no espetáculo que traz ao Grande Auditório. Dirigida pelo maestro Ben Glassberg, a Orquestra Gulbenkian junta-se ao clarinetista e compositor YOM, cruzando realidade com ficção. Transdisciplinar, “Baby Doll” estreou-se na Philharmonie de Paris e começa por evocar no título a saga de Houria, uma jovem da Eritreia que escondeu uma boneca debaixo da roupa para fingir que estava grávida e tentar proteger-se da violência enquanto tentava alcançar um lugar seguro. Em palco, os performers e bailarinos Annie Hanauer, Stencia Yambogaza e Tarek Aït Meddour dão vida ao conjunto de acontecimentos verídicos.

Essência do Vinho

Palácio da Bolsa, Porto. Sexta e sábado, das 15h00 às 21h00, e domingo das 15h00 às 19h00. 22 euros

Para contar uns bons milhares de rótulos: o evento Essência do Vinho chega à sua edição 18, para uma prova de maioridade — e sobretudo muitas provas de vinhos. Os números falam e bebem por si: quatro dias (o certamente arrancou esta quinta-feira e estende-se até domingo), e mais de 4.000 vinhos representados por 400 produtores, nacionais e estrangeiros, a que se junta um intenso programa paralelo de atividades. Além da prova aberta com produtores, os visitantes do Essência do Vinho – Porto poderão inscrever-se num conjunto de ações que incluem provas temáticas, conversas sobre vinho e harmonizações vinho/gastronomia. O melhor mesmo é consultar o programa para não perder sequer uma gota.

Semana da Ostra

Em mais de 30 restaurantes de Setúbal, entre 1 e 10 de abril

Para uma barrigada à beira Sado (e fazer uma pausa no choco): é um daqueles casos de amor absoluto ou rejeição total. Se fizer parte da primeira categoria, saiba que Setúbal celebra a ostra durante os próximos dias. A semana dedicada a esta iguaria revela-se de diferentes formas, com menus especiais em mais de 30 restaurantes. Para além das confeções tradicionais do célebre molusco característico do Estuário do Sado, pode contar com propostas mais arriscadas. Exemplos? A Casa do Peixe sugere ostras com moscatel de vinagrete e mel, o Xtoria promete ostras criativas, e o Sem Horas aposta num ceviche. Se preferir ficar por Lisboa, pode passar esta sexta-feira por Belém, onde decorre uma ação de promoção especial: entre as 11h00 e as 19h30, serão comercializadas ostras de produtores regionais de Setúbal no foodtruck Ostras Sobre Rodas.

Alameda Market

Alameda Shop and Spot, Porto. Sábado e domingo, das 11h00 às 22h00

Para ver como andam as modas: o Alameda Market está de volta ao espaço do Alameda Shop & Sport, instalando-se este fim de semana (e também no próximo), com uma fornada de artigos de moda, acessórios e decoração. Para os dias que se seguem, espreita as novidades da Dressing Outlet, Bubblepicks, Coisas de Cor e da Pokole Store. A Maria Carrossel traz puericultura com artigos exclusivos para crianças, a Ikas Babikas uma série de bonecas infantis, a Twenty Nine Design aposta na bijutaria, e a Partner in Cream apresenta cosmética vegan e cruelty-free.

A nova Gemma da Lello

Livraria Lello, Rua das Carmelitas, 144, Porto. De quarta a domingo, das 10h00 às 19h00.

Para apreciar as joias mais preciosas desta casa: chama-se Gemma e é o novo espaço dedicado a livros raros, primeiras edições, livros de luxo e livros objeto, um local privilegiado, portanto, para quem gosta de investir no tema a fundo. O cenário é o daquela que costumam ostentar o título de “livraria mais bonita do mundo”, e que aqui passa também a contar com exposições, como a que reúne parte do espólio da Coimbra Editora e da Brazenhead Books (a “última livraria pirata de Nova Iorque”), duas referências íconicas que aqui ganham novo fôlego. Informação útil? O acesso a este novo espaço dentro da Lello é feito mediante marcação prévia (limitada a 50 pessoas/dia) e sujeita a confirmação por parte da livraria, sendo que quem a visitar terá acompanhamento personalizado.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.