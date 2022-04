Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao fim de seis oportunidades, aconteceu: o Sp. Braga voltou a vencer o Benfica na Pedreira depois de seis derrotas consecutivas em casa com os encarnados, recuperando um resultado que não acontecia desde 2014/15, quando Sérgio Conceição era o treinador minhoto. Pelo meio, a equipa de Nélson Veríssimo voltou a perder depois de nove partidas seguidas sem derrotas, falhando uma série de três vitórias consecutivas que não acontece desde dezembro — ou seja, que ainda não se repetiu desde que Jorge Jesus saiu.

Os encarnados não perdiam há dois meses, desde que foram derrotados pelo Gil Vicente na Luz, e já levam 28 golos sofridos na Liga, naquele que já é o segundo pior registo dos últimos 11 anos quando ainda existem seis jornadas por disputar. Contra o Sp. Braga, o Benfica sofreu três golos pela 7.ª vez esta época, sendo que três das restantes seis foram contra Sporting e FC Porto. Com esta derrota, a equipa de Nélson Veríssimo corre o risco de ficar a nove pontos do segundo lugar dos leões se o conjunto de Rúben Amorim vencer o P. Ferreira no próximo domingo. Na flash interview, o treinador encarnado reconheceu que a equipa fez “um mau jogo”.

“Antes do 2-0, sentimos que não fomos a equipa que podemos ser. Perdemos o controlo com bola e sem bola. Portanto, até ao 2-0, não entrámos bem. Na primeira parte não conseguimos ligar o jogo. Estivemos muito abaixo neste regresso após a paragem para as seleções. É verdade que depois, perante uma desvantagem, a equipa consegue reagir e fazer o 2-2. Quando era expectável que o Sp. Braga acusasse este empate e nós fôssemos à procura da vitória, sofremos o golo depois de uma bola parada. Sentimos que não deve acontecer. O que fica é o mau jogo que fizemos. Temos de recuperar e fazer uma análise do jogo e terça-feira já temos aí outro desafio”, explicou Veríssimo, apontando baterias à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool.

28 golos sofridos na Liga ????????: este é o 2.º pior registo do Benfica na competição nas 11 últimas épocas – ainda com 6 jornadas por disputar ⚠Nas 11 últimas épocas, só por uma vez o Benfica sofreu + golos na Liga em comparação com esta temporada: em 2018/19 (31) – foi campeão pic.twitter.com/LyyuT7ANDw — playmakerstats (@playmaker_PT) April 1, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O técnico prosseguiu a análise à partida e disse que “para fazer golo”, é preciso “rematar à baliza”. “Nós sentimos que um dos problemas que tivemos hoje foi a criação de espaços para atacar a profundidade. Não tivemos essa capacidade. Sentimos que poderíamos ter feito muito mais, jogadores e equipa. Está aqui o treinador para assumir essa responsabilidade”, acrescentou, terminando com a ideia de que “as derrotas nunca são benéficas”.

“Obviamente que, num clube com esta responsabilidade, sabemos que o único caminho é ganhar. Quando alguma coisa não acontece é porque algo não está bem. Certamente que vai servir para nós refletirmos o que andamos aqui a fazer, todos em conjunto. Depois, perceber o que fizemos e transportar isso para o jogo com o Liverpool. Será um jogo de grau de dificuldade elevada”, atirou.