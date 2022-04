Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O preço do gasóleo deverá baixar 12 cêntimos por litro na próxima semana, de acordo com os dados de mercado citados em comunicado do Ministério das Finanças no qual é afirmado também que não haverá aumento do imposto, apesar da perda de receita no IVA a cobrar. Já na gasolina, a baixa deverá ficar-se pelos 4 cêntimos por litro.

Com uma descida desta dimensão no gasóleo, o mecanismo semanal de revisão de valores face à cobrança do IVA resultaria num aumento da taxa do imposto petrolífero em 2,1 cêntimos por litro, o que teria o efeito de limitar a amplitude da descida determinada pela evolução das cotações internacionais.

Na gasolina, a subida do ISP seria de apenas 0,3 cêntimos. O Ministério das Finanças justifica a manutenção do desconto temporário do imposto de 4,7 cêntimos por litro no gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro na gasolina com “o atual contexto” de grande oscilação nas cotações do petróleo e dos produtos refinados.

No início desta semana, o gasóleo subiu 15 cêntimos e a gasolina 10 cêntimos por litro. No caso do diesel este valor ficou aquém do previsto pelo Executivo quando aplicou na sexta-feira da semana passada a fórmula que apontava para um aumento de 18 cêntimos. Com o efeito da redução do imposto petrolífero, o preço na segunda-feira deveria ter aumentado 16 cêntimos por litro. Na gasolina, as contas saíram ao contrário e a subida foi maior do que a prevista, tendo-se verificado um desvio de 4 cêntimos que se tivesse entrado nas contas poderia ter resultado numa descida maior do imposto petrolífero.

Este regime tem o objetivo de anular ganhos do Estado na cobrança do IVA que resultem do aumento dos combustíveis antes de impostos, devolvendo esse lucro na descida do imposto petrolífero. O efeito de mitigação nos enormes aumentos de preços registados desde a invasão da Ucrânia é limitado. Para tal, o Executivo conta com a transferência de 20 euros mensais (em março e abril) para os automobilistas/contribuintes que estejam inscritos no programa Autovoucher e que eram 2,8 milhões.

Outros países avançaram já com descontos mais significativos por litro por via da subsidiação às gasolineiras ou baixa do imposto petrolífero e para todos os automobilistas.