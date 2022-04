Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A autoridade federal alemã para o transporte rodoviário (KBA) obrigou a Volkswagen AG a realizar uma chamada à oficina de 118.000 veículos híbridos plug-in (PHEV). Segundo foi avançado pelo Automotive News, a fixação incorrecta da cobertura do motor em plástico pode permitir que esta peça entre em contacto com peças muito quentes e comece a arder. A KBA adiantou ainda que teve conhecimento de 16 casos que originaram princípios de incêndio.

Dos 118.000 veículos potencialmente em risco, que têm de ter verificados, 42.300 são VW Golf, Tiguan, Passat e Arteon, com o recall a incluir igualmente 24.400 Audi e um número não divulgado de modelos da Seat e da Skoda. Os veículos envolvidos foram produzidos entre 2019 e 2022, incluindo ainda unidades da VW Multivan.

A Reuters também dá conta do problema dos PHEV do grupo alemão, concentrando-se na explicação avançada por uma fonte da VW, que apontou o deficiente isolamento da ligação de alta voltagem da bateria ao motor eléctrico, como a origem do problema. Face à disposição mecânica dos PHEV do Grupo VW, as duas explicações não parecem antagónicas, mas sim complementares.