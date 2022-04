Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A denúncia é do Sindicato de Jornalistas que apela aos bancos portugueses que desbloqueiem a situação. Os jornalistas que trabalham para a agência Sputnik em Portugal estão sem receber ordenados desde fevereiro, uma vez que os ordenados são emitidos na Rússia e as transferências esbarram nas sanções impostas pela comunidade internacional. No entanto, o Sindicato de Jornalistas garante, em comunicado, que a retenção do dinheiro foi feita antes de as sanções entrarem em vigor.

“O Sindicato dos Jornalistas foi abordado por jornalistas que trabalham para a agência Sputnik em Portugal alertando para a situação em que se encontram na sequência da invasão militar russa da Ucrânia. Estes trabalhadores não recebem salários desde fevereiro pelo facto de os bancos para os quais foram enviadas as verbas terem procedido ao seu congelamento, uma vez que a transferência foi feita pela Sputnik a partir da Rússia”, lê-se na nota enviada às redações.

A situação, segundo o relato dos jornalistas que procuraram a ajuda do sindicato português, ocorreu antes do Estado português, como membro da União Europeia, ter decidido aplicar sanções à Rússia, nomeadamente a retirada do país do sistema Swift.

A agência Sputnik, que tem delegações em vários países, Portugal incluído, foi lançada pelo Governo russo e pertence ao grupo Rossiya Segodnya.

Em linha com o posicionamento da Federação Europeia dos Jornalistas, o sindicato “reitera que a liberdade de imprensa deve ser salvaguardada, mesmo em cenários de guerra, de modo a que se preserve o pluralismo dos meios de comunicação social, pilares de uma democracia”. Assim, frisa ser essencial garantir aos profissionais de comunicação social condições de trabalho, nomeadamente o pagamento do salário devido.

“O SJ apela, por isso, aos bancos em questão que libertem os salários destes trabalhadores de modo a que os mesmos possam viver de forma digna. O SJ sublinha, mais uma vez, o alerta feito pelo grupo de profissionais de que a retenção das verbas ocorreu antes da aplicação de qualquer medida contra o regime russo. De acordo com a informação prestada ao SJ, apenas um banco em Portugal não reteve as referidas verbas para os salários dos jornalistas. Exorta-se os restantes a seguirem o exemplo”, pede o sindicato.