O selecionador Fernando Santos assumiu, esta sexta-feira, que Portugal vai defrontar no Grupo H do Mundial2022 de futebol equipas a que os portugueses estão “menos habituados”, particularmente a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, e o Gana.

“Não há grupos fáceis nem grupos difíceis, há sorteio. [É um grupo que integra] Futebol de quatro continentes diferentes”, começou por dizer o técnico, logo após o sorteio da fase final, em Doha, no Qatar, que colocou o Uruguai, o Gana e a Coreia do Sul no caminho da equipa das “quinas”.

Por esse motivo, Fernando Santos admitiu que viu este sorteio “com grande expectativa”, uma vez que Portugal vai defrontar seleções com as quais não se costuma cruzar com tanta frequência.

“É com grande expectativa que vejo o sorteio. São equipas a que estamos menos habituados, sobretudo a Coreia do Sul e o Gana, que conhecemos menos bem em termos de desempenhos. Conheço bem a Coreia do Sul, por estar lá o Paulo [Bento], mas temos de ter muita atenção agora e procurar conhecer bem as equipas. O Uruguai defrontámos no último Campeonato do Mundo”, referiu.

Por outro lado, Fernando Santos confessou que o sorteio acabou por ser “positivo”, tendo em conta que Portugal irá estrear-se no Mundial em 24 de novembro, com o Gana, três dias após o arranque da prova, o que permite mais algum tempo de preparação, face a uma edição atípica, que pela primeira vez será realizada a meio de uma temporada do futebol europeu.

“Nesse aspeto, o sorteio foi positivo. Podendo os jogadores saírem dos clubes a 14 de novembro, havendo Liga dos Campeões e Liga Europa na semana anterior, os jogadores com muitos jogos em cima, obviamente que ter mais três ou quatro dias é melhor para começar”, disse.

Portugal vai estrear-se no Grupo H em 24 de novembro, frente ao Gana, jogando depois em 28, com os uruguaios, que afastaram a equipa das “quinas” nos “oitavos” de 2018, e fechando em 2 de dezembro, face aos sul-coreanos, comandados pelo português Paulo Bento.

A seleção portuguesa de futebol vai disputar a oitava fase final, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, tendo como melhor registo o terceiro lugar da estreia, numa edição em que o “rei” Eusébio marcou nove golos.

Os comandados de Fernando Santos qualificaram-se ao vencerem o caminho C dos “play-offs” europeus, com triunfos caseiros face a Turquia (3-1 nas meias-finais) e Macedónia do Norte 2-0 na final), depois do segundo lugar do Grupo A, atrás da Sérvia.

A fase final do Mundial de futebol de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.