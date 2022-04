O Dia é das Mentiras mas Vitinha mostrou que é a maior verdade (a crónica do Sp. Braga-Benfica)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O início de abril, para o Benfica, era também o início de um ciclo particularmente preenchido no calendário: com sete jogos no espaço de um mês, os encarnados visitavam o Sp. Braga esta sexta-feira, decidem os quartos de final da Liga dos Campeões com o Liverpool nas próximas duas semanas, vão a Alvalade jogar com o Sporting e pelo meio ainda defrontam Belenenses SAD, Famalicão e Marítimo. Na Pedreira, contra os minhotos e logo depois da paragem para os compromissos das seleções, a equipa de Nélson Veríssimo dava o pontapé de saída de um abril que terá de ser de vitórias mil.

Ainda assim, era neste contexto de enorme competitividade que o futuro do Benfica ia sendo discutido. Com a saída de Veríssimo no final da época a ser um dado praticamente adquirido, a sucessão no banco de suplentes encarnado tem estado em cima da mesa diariamente — com Roger Schmidt, alemão que vai sair do PSV, a ser o principal nome apontado como próximo treinador do Benfica. O atual treinador do Benfica, porém, garantia na véspera do Dia das Mentiras que a verdade impera na Luz.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sp. Braga-Benfica, 3-2 28.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Braga, em Braga Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Sp. Braga: Matheus, Tormena, Paulo Oliveira, David Carmo, Fabiano, André Horta (Castro, 78′), Al Musrati, Rodrigo Gomes, Iuri Medeiros (Yan Couto, 56′), Ricardo Horta (Berna, 90+6′), Abel Ruiz (Vitinha, 45′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Tiago Sá, Diogo Leite, Lucas Mineiro, Francisco Moura, Miguel Falé Treinador: Carlos Carvalhal Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen (Diogo Gonçalves, 66′), Grimaldo, Rafa, Weigl, Meïté (Paulo Bernardo, 66′), Everton (Darwin, 45′), Yaremchuk (Seferovic, 66′), Gonçalo Ramos (João Mário, 45′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, Radonjic, André Almeida, Morato Treinador: Nélson Veríssimo Golos: Iuri Medeiros (28′), André Horta (59′), Darwin (gp, 74′), João Mário (77′), Vitinha (79′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Abel Ruiz (8′), a Vertonghen (26′), a Al Musrati (31′)

“O meu futuro é o que menos me preocupa. Sou treinador do Benfica com muita honra e orgulho, sei da minha tarefa, da minha missão. Relativamente aos nomes, tenho tido conhecimento de alguma coisa que tem saído na imprensa, apesar de não ter a preocupação diária de seguir isso. Acaba por ser natural, o Benfica é um grande clube, há conhecimento de que o treinador que está no Benfica tem contrato até final da época e é natural que apareçam outros nomes. Falo diariamente com o presidente, estou a par do que está a acontecer. O que tem de ficar bem claro é que não é algo que me afete, nem a mim nem à minha equipa técnica. Temos uma estratégia definida até ao final da época e o meu foco é nos jogos que faltam. Vamos ter um ciclo de sete jogos, para a Liga e para a Champions, e é com isso que estamos comprometidos: preparar a equipa para o dia a dia”, explicou Veríssimo na antevisão da deslocação a Braga.

Com Seferovic de regresso e Taarabt de fora por lesão, o Benfica apresentava-se com Yaremchuk e Gonçalo Ramos no ataque e Meïté no meio-campo com o objetivo de vencer o Sp. Braga e pressionar desde logo o Sporting, que só defronta o P. Ferreira no domingo — até porque uma eventual derrota, em conjunto com uma vitória dos leões, abria um fosso de nove pontos para o segundo lugar e deixava o apuramento direto para a Liga dos Campeões praticamente impossível. Do lado dos minhotos, o clima também era de alguma ansiedade: com apenas três pontos de vantagem para o Gil Vicente, uma derrota com os encarnados aliada a uma vitória dos gilistas frente ao Arouca significava ficar em igualdade pontual no 4.º lugar. Assim, Carlos Carvalhal lançava Iuri Medeiros, Abel Ruiz e Ricardo Horta no trio ofensivo.

O Sp. Braga teve a primeira aproximação à baliza, com um remate por cima de Rodrigo Gomes (2′), mas a verdade é que foi o Benfica a assumir a dianteira da partida. Os encarnados posicionavam-se com as linhas mais subidas, claramente sempre à procura das investidas de Gilberto no corredor direito, mas o jogo manteve-se encaixado durante o quarto de hora inicial e não existiam rasgos individuais que desatassem os intensos duelos na zona do meio-campo.

Yaremchuk teve a primeira grande oportunidade do jogo, com um pontapé cruzado que Matheus defendeu depois de uma transição rápida (12′), e Vertonghen chegou a colocar a bola no fundo da baliza mas o lance foi anulado porque o belga ajeitou com a mão (22′). O encontro foi partindo à medida que o relógio avançava, com o Benfica a assumir cada vez mais a posse de bola e o Sp. Braga a apostar totalmente na transição rápida e na velocidade do trio ofensivo. Já perto da meia-hora, algo contra a corrente mais vincada do jogo mas a castigar a exibição muito apagada do Benfica, os minhotos acabaram por chegar ao golo: na conversão de um livre direto, Iuri Medeiros atirou de pé esquerdo e em jeito para bater Vlachodimos (28′).

6.º ⚽golo de Iuri Medeiros ao Benfica: é o clube a quem marcou + golos na carreira???? Clubes a quem Iuri Medeiros marcou + golos:

6 Benfica⬆

5 Boavista

4 Marítimo pic.twitter.com/CTfJjHweGY — playmakerstats (@playmaker_PT) April 1, 2022

Até ao intervalo, o Benfica pouco ou nada conseguiu fazer para responder à vantagem do Sp. Braga. Os encarnados avançavam muito mas sem qualquer consequência, lançando a velocidade nos corredores sem conseguir ter poder de fogo na grande área. No final da primeira parte, subsistia a ideia de que os encarnados teriam de fazer muito mais para evitar deixar pontos na Pedreira.

???????? INTERVALO | Braga 1-0 Benfica ???? Golo de Iuri Medeiros ????????, de livre, vai dando vantagem aos minhotos

???? "Águias" com muitas dificuldades para entrar na área contrária ????#LigaBwin #LigaPortugalBwin #SCBSLB pic.twitter.com/HLRwrWhxES — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 1, 2022

