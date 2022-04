Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estão entregues 29 bilhetes — faltam 3 –, mas o comboio não espera. Esta sexta-feira Portugal fica a saber quem tem de ultrapassar para chegar aos jogos do “mata-mata” no Mundial do Catar. A seleçção das quinas é cabeça de série e integra o pote 1 neste sorteio de Doha, evitando desde logo o Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha. Ainda assim, o maior certame do futebol de seleções não se resume aos favoritos e no pote 2, à espreita, estão seleções como Países Baixos, Alemanha e o carrasco de 2018, o Uruguai. Vai ouvir o que calha em sorte a Portugal em direto na Rádio Observador.

A Emissão Especial arranca pelas 17h e conta com uma ilustre equipa de especialistas e apaixonados do futebol. Na análise estarão Gabriel Alves, autor do podcast A Força da Técnica e a Técnica da Força, Bruno Vieira Amaral, Mário Cagica e a jornalista de Desporto do Observador Mariana Fernandes. A moderação vai ser feita pelo jornalista João Filipe Cruz.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.