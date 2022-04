Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A descida de temperaturas e a queda de neve em plena primavera que está desde esta quinta-feira a afetar Espanha e vai durar, pelo menos, até domingo “não deve atingir Portugal”, garante ao Observador Alexandra Fonseca, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A chuva que regressa este domingo às regiões norte e centro do país deve-se “a uma depressão em altitude”, mas a precipitação será “em geral fraca” e não tem nada a ver com o que se passa em Espanha, acrescentou.

O que está a acontecer no país vizinho, explica a Agência Meteorológica do Estado (Aemet, na sigla em espanhol), deve-se ao deslocamento para sul do anticiclone atlântico e a formação de váris tempestades no Mediterrâneo central — sendo que a primeira foi nomeada de Ciril.

Como se vê no vídeo abaixo, a massa de ar frio penetrou a norte de Espanha e, daí, vai espalhar-se para o restante território e Ilhas Baleares. Portugal sai ileso, observa-se também.

Impresionante: así se extenderá la masa de aire frío por Europa ????️, sobrepasando los Pirineos a lo largo de la madrugada del viernes. ¿Es preocupante? Un poco sí, sobre todo para los cultivos ????????. ???? https://t.co/aLIaCHWFTR pic.twitter.com/n9jXXo1oM3 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) March 30, 2022

Sete comunidades estão sob aviso laranja devido à queda de neve: Aragão, Astúrias, Cantábria, Castilla y León, Catalunha, Navarra e País Basco. Nos Pirenéus e na cordilheira cantábrica, espera-se uma acumulação de mais 20 centímetros de neve. É nestas zonas montanhosas que, segundo o Aemet, as chuvas também serão intensas e frequentes.

A precipitação, com estes ventos no quadrante norte, fica retida nos Pirenéus, na cordilheira cantábrica e no sistema ibérico, enquanto o que chega ao resto do país é seco e frio”, explicou Samuel Biener, climatólogo da Meteored, ao El País. Os níveis de queda de neve são, disse ainda, “nada habituais em abril”.

No vídeo que meteorologista espanhol Arnaitz Fernández partilhou na sua conta de Twitter vê-se bem a formação de neve nessa zona fronteiriça com a França.

???? Modelo de precipitación y acumulado de #nieve en el Cantábrico oriental y Pirineo durante el viernes y primeras horas del sábado. pic.twitter.com/D3iRpYfRwQ — Arnaitz Fernández (@Armeteo) March 30, 2022

As fortes rajadas vão intensificar a sensação térmica de dias gelados e, para completar o quadro, o vento pode chegar aos 100 quilómetros por hora nos Pirenéus, e também em algumas comunidades, como a Catalunha e as Ilhas Baleares.

Durante o fim de semana a precipitação vai diminuir e ficará circunscrita ao norte da Península. “Com o passar das horas, a chuva vai diminuindo e ficará restrita aos Pirenéus no final do dia”, detalhou ainda o climatólogo Samuel Biener.