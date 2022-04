Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O duelo do Manchester United frente ao Leicester foi marcado por uma baixa de peso. Cristiano Ronaldo foi a grande ausência do duelo por sintomas gripais. “O Cristiano teve sintomas gripais antes do treino de ontem. Não se sentia bem para treinar. Esta manhã, o médico foi a casa dele para ver se estava melhor mas infelizmente não estava. Por isso, não pode jogar hoje”, confirmou o técnico Ralf Rangnick pouco antes do jogo.

O duelo não começou da melhor forma. Nem de perto, nem de longe. Ambas as equipas mostraram alguma falta de inspiração e até alguma dificuldade em desbloquear o jogo. Talvez até pelas ausências dos dois “homem-golo”: do lado do Leicester, Vardy falhou o quinto jogo consecutivo devido a lesão e ainda Cristiano Ronaldo que falhou o encontro por motivos de doença. O primeiro tempo não teve grande história para contar. Isto porque o frente a frente juntou duas equipas que se iam anulando taticamente. O que gerou uma grande dificuldade em perfurar o último terço e uma consequente disputa mais intensa a meio-campo.

O regresso aos balneários trouxe mais emoção e um desbloqueador do jogo. Ao 63 minutos, o Leicester consegue adiantar-se no marcador. O tento surge de um cabeceamento de Iheanacho no coração da área depois de uma assistência de Maddison. Um golo que quase nem deu para festejar porque três minutos depois, lá estava ele: Fred rematou com o pé esquerdo e repôs a igualdade em Old Trafford.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Um empate que dava a sensação de que este resultado deixava algo por dizer. Os foxes foram subindo de rendimento na segunda parte, conseguindo ter mais bola e até chegaram a abanar novamente as redes da baliza adversária, mas o golo acabou por ser anulado por falta de Iheanacho.

Uma tarde desinspirada por parte do Manchester United onde a falta de opções na frente de ataque acabou por pesar. Um indício disso mesmo foi a pouca liberdade de movimentos por parte de Bruno Fernandes por se encontrar em terrenos mais avançados. A desinspiração saiu cara e os red devils deixaram mesmo cair dois pontos em Old Trafford, deixando também a hipótese de o Tottenham fugir caso vença o Newcastle este domingo.