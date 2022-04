Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em princípio, previa-se uma votação pacífica e sem grande história. Pelas onze horas da manhã, o congresso do CDS tinha acabado de arrancar, parte dos congressistas ainda deixava umas moedas no balcão para comprar o primeiro café do dia e o presidente da mesa, Martim Borges Freitas, enumerava documentos que eram aprovados sem dificuldade ou até por unanimidade, como a ata do último congresso (de 2020) e o relatório da atividade do grupo parlamentar.

De repente, um sobressalto. Desde logo, ao contrário do que estava previsto (pelo menos segundo Martim Borges de Freitas), não estava ninguém presente para apresentar o documento seguinte, o relatório de atividades do Conselho Nacional de Jurisdição (CNJ) do CDS – na prática, o tribunal interno que delibera sobre questões do partido. Depois, a votação sobre o texto não era clara e era preciso repeti-la, desta vez fila a fila. Contados os votos, confirmava-se o veredito: estava chumbado.

O que podia parecer uma decisão estranha – afinal, no documento lê-se um relato bastante literal das decisões tomadas, que são enumeradas caso a caso – era a primeira prova das tensões internas que dividem o CDS, expostas através de um órgão que, na verdade, está suspenso há quatro meses e meio, desde que a batalha entre Francisco Rodrigues dos Santos e Nuno Melo resultou numa troca de acusações e processos no tribunal do partido – e que este decidiu, no final, não decidir mais nada.

Isso mesmo confirmou por telefone (ainda não tinha chegado ao pavilhão), ao Observador, o vice-presidente do órgão, Diogo Feio, que votou contra várias das decisões tomadas no próprio CNJ e que nem sequer tinha conhecimento do relatório. “Seria bom que o CNJ tivesse tido um funcionamento normal”, apontou. Não teve, ou parou de ter desde novembro. E, na visão do vice, o chumbo do relatório explica-se facilmente: “A maioria dos congressistas discorda de algumas decisões tomadas durante este mandato”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não é difícil perceber porquê, mas para isso é preciso revisitar as polémicas do final do ano passado (e já lá iremos). No entanto, a história continuou a complicar-se este sábado: o vice não estava presente, mas o presidente também não.

O Observador ligou ao presidente do CNJ, Alberto Coelho, que disse estar numa “cerimónia” no estrangeiro e não querer comentar o chumbo do relatório por não estar a par do que se passara no congresso. Mas garantiu ter enviado o documento ao secretário-geral do partido, Francisco Tavares, para que desse conhecimento dele aos congressistas.

Questionado pelo Observador, que ouviu de vários congressistas a garantia de não terem recebido o documento – outros disseram que sim – Francisco Tavares garantiu tê-lo enviado por e-mail “esta madrugada”. Não é, por isso, claro quantas pessoas terão lido o documento antes de ter sido chumbado, logo no arranque dos trabalhos.

O órgão suspenso e com membros demissionários

A verdade é que as explicações apontadas para o chumbo também não têm exatamente a ver com o conteúdo do relatório. Terão, sim, a ver com as circunstâncias que o CNJ descreve na introdução do documento. Nela, são enumerados os (supostos) membros eleitos no congresso de 26 de janeiro de 2020, que ainda hoje constam no site do CDS, apesar de vários já não fazerem parte do CNJ: “Presidente: Alberto Rodrigues Coelho; Vice-presidente: Diogo Feio; Vogais: Marta Carvalho Esteves, João da Silva Carvalho, Miguel Alvim, Otília Gomes e João Monge Gouveia”.

Problema: como o próprio relatório explica, nada disto é válido num órgão que nem sequer está em funções. O imbróglio começou quando Nuno Melo apresentou, a 29 de outubro, um pedido de impugnação das decisões tomadas num Conselho Nacional que serviu para adiar o congresso (teria acontecido no fim de novembro, para dar tempo ao líder – fosse Melo ou Rodrigues dos Santos – de se preparar para as eleições legislativas; Rodrigues dos Santos quis ficar para as eleições e o Conselho Nacional, maioritariamente afeto à sua direção, deu-lhe razão, motivo pelo qual o congresso só está a acontecer agora).

Ora, na sequência do pedido de Melo, a direção do partido contra-atacou: haveria uma “incompatibilidade legal” que impediria alguns membros (Otília Gomes e João Gouveia) de se sentarem naquele órgão, por a primeira ser membro da distrital de Braga, liderada por Melo, e o segundo ser membro de uma assembleia de militantes de Oeiras. Segundo a direção, isto violaria a regra estatutária que prevê que “os membros do Conselho Nacional de Jurisdição não integram qualquer outro órgão”.

E Melo ripostou: se fosse esse o caso, o mesmo se aplicaria a João Silva Carvalho, uma vez que é funcionário do partido e membro da comissão política regional dos Açores. No fim, nada feito: “Considerada a gravidade dos factos que visavam três dos membros do Conselho Nacional de Jurisdição e que este Conselho deverá ser um órgão independente com a missão, entre outras, de velar pelo cumprimento das disposições legais, estatutárias e regulamentares pelas quais o CDS/PP se rege, foi emitido pelo Presidente deste Conselho o Despacho de 16 de novembro de 2021 que determinou a suspensão imediata de todos os processos, bem como a sua instauração, situação que se mantém até ao presente”.

“Suspendeu a democracia unilateralmente”

Ou seja: o órgão começou a investigar estas denúncias sobre a sua própria composição, suspendeu o pedido de Nuno Melo e acabou por suspender, a pedido do seu presidente, todos os processos que tinha em mãos e a sua própria instauração também, situação que ainda hoje se mantém. Mais: entretanto, os dois membros que a direção argumentava não poderem ocupar os lugares de vogais, Otília Gomes e João Gouveia, apresentaram a demissão, pelo que o órgão já conta com menos dois membros do que seria suposto.

Quando se demitiram, os dois vogais garantiram que ambos tinham renunciado aos outros cargos que ocupavam no partido, pelo que não existiria incompatibilidade. E, assim, acusaram o presidente do CNJ de, depois de ter adiado o congresso, querer “suspender a democracia” no CDS, tomando a decisão de suspender o órgão “sozinho e unilateralmente, contra vontade maioritariamente expressa dos membros”. Sozinho ou não, a decisão ficou tomada e assim continua – até hoje. Só deverá mudar este domingo, com a eleição de uma nova lista para o tribunal do partido.