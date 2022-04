Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Outra vez não”. Quando esta sexta-feira o ator Will Smith anunciou a decisão de deixar de ser membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, o podcaster e gamer Will Smith temia que o pesadelo voltasse depois de um domingo, e seguintes dias, atribulados. Não é caso para menos. Aquilo que seria apenas uma coincidência engraçada passou a ser uma dor de cabeça depois da polémica bofetada que o vencedor do Óscar de Melhor Ator deu a Chris Rock — e que levou milhares de utilizadores daquela rede social a destilarem as mais variadas reações na conta do Will Smith anónimo, taggando-o errada e repetidamente ao longo da última semana. Além de ter o mesmo nome da estrela de cinema, o utilizador em causa é o único dos dois que possui uma conta de Twitter verificada, onde partilhou um gif com o desabafo com que este texto começa.

A revista Variety conta a história do até aqui ilustre desconhecido @willsmith que trabalha para o estúdio independente Stray Bombay, e cujo perfil remonta a 2007. Apesar de nada se comparar ao impacto desta associação mais recente, não é, no entanto, a primeira vez que o utilizador fixado em São Francisco terá sido confundido com o ator. Aliás, tem até um site cujo endereço é notthatwillsmith.com, e a breve biografia que apresenta no Twitter reforça a ideia: “notthatwillsmith”. Mas nem o facto de exibir uma imagem de um boneco ruivo com óculos terá demovido a chuva de comentários, sendo que logo após o episódio no palco da cerimónia Will começou por fazer uma piada como se fosse o ator. “Lamento se se sentem ofendidos”.

Mas rapidamente a situação descontrolou-se, obrigando o podcaster a esclarecer a situação. Ou pelo menos a tentar, enquanto via aumentar o número de seguidores.

Oh shit. — Will Smith (@willsmith) March 28, 2022

Real talk, I’m not the person you’re upset/happy with. I make podcasts and video games for a living. At the risk of making people pissed off at me instead of that other guy, the world would be a better place if we stopped answering words with violence. — Will Smith (@willsmith) March 28, 2022

“A sério, eu não sou a pessoa com quem vocês estão chateados/contentes. Eu ganho a vida a fazer podcasts e jogos de computador. Correndo o risco de deixar as pessoas chateadas comigo em vez de com aquele outro tipo, o mundo seria um lugar melhor se parássemos de responder a palavras com violência.”, escreveu Smith, que nem chegado a esta sexta-feira conseguia desfazer a confusão: “Devolve o teu Óscar, PALHAÇO”, atacavam já no final desta semana.

E claro que o problema se adensa de cada vez que um perfil com mais seguidores identifica a conta do gamer achando que está a taggar o ator, como aconteceu com um comentador do canal desportivo ESPN, Stephen A. Smith .

Didn’t know until just this moment about @jadapsmith having Alopecia. She’s wonderful and great. So is @willsmith — which we all know. They’re both phenomenal. But you do NOT do what Will did in that setting. Go backstage and handle that shit if you must. Horrible look! — Stephen A Smith (@stephenasmith) March 28, 2022

Problemas por causa de um nome polémico? Will Smith, o podcaster, não está sozinho. Que o diga George Papadopoulos, especialista em finanças pessoais, e não o conselheiro de Donald Trump na campanha presidencial de 2016, que usou precisamente o Twitter para dizer ao Smith anónimo “Meu, bem vindo ao clube”.