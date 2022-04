Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um avião de turismo, um Piper PA-28, com duas pessoas a bordo, desapareceu este sábado ao largo de Touquet, uma localidade no norte de França. A Guarda Costeira fez buscas durante toda a tarde, ao longo do Canal da Mancha, mas continua sem encontrar sinais da aeronave.

De acordo com a Sky News, o avião tinha partido de Wellesbourne, in Warwickshire, no Reino Unido. As autoridades francesas dizem ter sido até agora incapazes de localizar “quaisquer destroços”. As buscas foram interrompidas durante a noite e vão ser retomadas no domingo.

“No final da manhã, o Centro de Coordenação e Salvamento Aeronáutico de Lyon-Mont Verdun foi alertado pela torre de controlo de Le Touquet que um avião turístico do tipo P28, vindo de Wellesbourne, com destino a Le Touquet, com duas pessoas a bordo, foi alvo de um desaparecimento inquietante“, indicaram as autoridades marítimas francesas no Twitter.

[#Opérations] de recherche d'un avion au large du Touquet par un Falcon 50, l'???? Dauphin et l'Abeille Languedoc de la @MarineNationale coordonnés par le CROSS Griz-Nez ➡️https://t.co/IvFl3uNCUw pic.twitter.com/TFlxdu1CGP — Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche) April 2, 2022

O avião fazia parte de um conjunto de aeronaves que no sábado de manhã se deslocavam para Touquet, vindas do Reino Unido, diz o jornal La Voix Du Nord. A aeronave estava ainda em águas britânicas, a apenas 15 quilómetros de entrar em espaço marítimo francês.

As buscas estão a ser feitas nos dois lados do Canal da Mancha, com recurso a um avião Falcon 50, um helicóptero Dauphin e um barco rebocador, entre outros meios. As autoridades francesas pediram ainda a todas as embarcações que estavam no mar na altura que ajudassem a procurar o avião.

“Quando se faz uma travessia assim, é suposto ter coletes salva-vidas e um barco salva-vidas no avião. É este bote que as equipas de resgate devem procurar”, explicou ao La Voix Du Nord o piloto Philippe Cotrel, presidente da SEMAT, a empresa que gere o aeroporto de Touquet.

A identidade dos passageiros não é ainda conhecida.