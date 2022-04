O tenista português Gastão Elias garantiu, este sábado, pela primeira vez esta temporada a presença numa final de um torneio Challenger, ao bater o italiano Alessandro Giannessi, no Complexo de Ténis do Jamor, enquanto Nuno Borges ficou pelo caminho.

O tenista da Lourinhã, número 198.º no ranking ATP, não encontrou grandes dificuldades para superar o transalpino (174.º), de 31 anos, e em apenas duas partidas, por duplo 6-3, selou o triunfo e a continuidade em prova.

Depois de afastar Gianessi em uma hora e 19 minutos, Gastão Elias vai defrontar domingo, na final do Oeiras Open, o croata Nino Serdarusic, 207.º colocado na hierarquia mundial, que hoje derrotou Nuno Borges (150.º) em dois parciais, por 6-2 e 6-3, em uma hora e 17 minutos.

Eliminado do quadro de singulares, o jovem maiato, de 25 anos, vai voltar novamente ao centralito do Jamor para, ao lado do compatriota Francisco Cabral, disputar a final da prova de pares frente a Sanjar Fayziev, do Uzbequistão, e o grego Markos Kalovelonis.