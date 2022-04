O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, frisou este sábado que a sua equipa está de “sobreaviso” para o duelo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com o Moreirense, equipa com “valia” apesar de ser última classificada.

Para o técnico, o 18.º lugar que o adversário no dérbi do concelho de Guimarães ocupa na tabela é “indiferente” para a preparação levada a cabo pelo seu grupo, mas a derrota sofrida para a quarta eliminatória da Taça de Portugal (3-2), no reduto dos cónegos, em dia 21 de novembro de 2021 pode servir de “aviso”

“Sabemos da valia do Moreirense. Não se trata de [querermos] ‘vingança’, mas estamos avisados depois do que aconteceu na Taça. Entrámos bem no jogo, mas, de repente, estávamos a perder por 3-0. Estamos de sobreaviso para o que pode acontecer. Temos de estar fortíssimos e iguais a nós próprios para fazermos um grande jogo”, disse, na antevisão ao jogo agendado para as 18h00, na vila de Moreira de Cónegos.

Já que os cónegos procuram a fuga à zona de despromoção e os vitorianos, sextos classificados, com 36 pontos, o acesso a uma competição europeia na próxima temporada, Pepa antecipou “duas equipas à procura da vitória”, já que “um ponto não serve para nenhuma”.

O ‘timoneiro’ vitoriano defendeu ainda que os seus pupilos têm de se “divertir” e de ter “prazer pelo jogo” para se imporem num jogo “sempre especial”, independentemente de a formação treinada por Ricardo Sá Pinto se apresentar com dois ou três centrais na linha defensiva.

“Temos de estar preparados para as duas situações. Cabe-nos identificar isso dentro do campo. No trabalho, identificámos essas situações. Temos de ser competentes“, referiu.

Sem o central Jorge Fernandes, suspenso após ter visto o quinto cartão amarelo na receção ao Sporting (derrota por 3-1), para a 27.ª jornada, e os médios Tomás Händel e André Almeida, ambos lesionados, o Vitória vai também encarar o jogo sem três dos elementos da equipa técnica no banco de suplentes: Samuel Correia, Pedro Oliveira e Pepa.

A propósito das ausências, que obrigam o adjunto Hugo Silva a assumir a figura de treinador principal na ficha de jogo, o técnico vitoriano mostrou-se novamente desagradado com o cartão vermelho exibido pelo árbitro Fábio Veríssimo ao minuto 27 do embate com os leões.

“Há confiança total nos jogadores, independentemente de não estar o Pedro e o Samu. Mas é incompreensível aquilo que aconteceu. O Fábio Veríssimo vai estar a apitar [Arouca — Gil Vicente] e, a mim, tirou-me do banco. Não sou arruaceiro, não sou mal-educado e o que fiz não justifica o que se passou. Podem-me tirar do banco, mas aos nossos 1.500 adeptos [no estádio] ninguém os tira”, disse.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 36 pontos, defronta o Moreirense, 18.º e último, com 32, em partida agendada para as 18h00 de domingo, no Estádio do Marítimo, no Funchal, com arbitragem de Hugo Silva, da Associação de Futebol de Santarém.