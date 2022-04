O PSD anunciou este sábado que Paulo Mota Pinto, que será líder da bancada parlamentar do partido, está infetado com Covid-19.

“Apesar de apresentar sintomas muito ligeiros”, o presidente da Mesa do Congresso vai “permanecer em isolamento nos próximos dias”, informa o PSD em comunicado.

A eleição do presidente do Grupo Parlamentar do PSD vai decorrer na próxima quinta-feira e Paulo Mota Pinto, que esteve sempre ao lado de Rui Rio nas últimas disputas internas, é o único candidato conhecido.

Paulo Mota Pinto poderá estar em isolamento no dia em que o grupo parlamentar vai escolher o futuro líder da bancada e em que começa a discussão do Programa do XXIII Governo Constitucional no plenário da Assembleia da República.