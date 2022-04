Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de uma entrada no Multiusos de Guimarães num silêncio sepulcral, apenas cortado pelos aplausos tímidos da entourage bem ensaiada que acompanhava o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos subiu ao púlpito — para o último discurso nessa condição — pouco mais de dois anos depois de ter sido aclamado num Congresso em Aveiro. Falou de “atos de amor”, mas deixou fel aos críticos internos e ao passado do partido.

Na mesma semana em que a Assembleia da República tomou posse, pela primeira vez sem qualquer deputado eleito pelo CDS sentado na bancada, Rodrigues dos Santos falou em “atos de amor” e propôs “hastear a bandeira da união”, mas o discurso esteve longe de ser só paz e redenção.

Rejeitando assumir o atual estado do partido apenas como consequência destes dois anos, Rodrigues dos Santos recuou até aos últimos dez anos para constatar que “o CDS perdeu 580 mil votos e 24 deputados”. E começou nas críticas: “Nestes 10 anos pagámos a fatura da impopularidade, das inevitáveis políticas de salvação nacional do Governo da PàF, a que tivemos orgulho de pertencer, junto do nosso eleitorado tradicional”.

De seguida, colocou os críticos do país na mira culpando-os pelo que descreve como uma “guerra interna sem precedentes, qual haraquíri partidário, onde o fogo amigo nos feriu de morte e nos alheou por completo do país”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas em tempo de Quaresma também há lugar para assumir as próprias falhas e Rodrigues dos Santos assumiu perante o Congresso “todas” as suas “responsabilidades pelos erros cometidos” e manifestou a sua “frustração por não ter sido capaz de conduzir o CDS a um resultado honroso nas eleições legislativas.”

“A minha decisão de não me recandidatar à presidência é, nesta altura, o único ato ao meu alcance que me permite assumir as responsabilidades pelos erros de todos, libertá-los da culpa, e dar ao partido a oportunidade de inaugurar um novo ciclo sem traumas, concentrando-se na relevante tarefa de reafirmação”, disse.

Rodrigues dos Santos fez questão de frisar, a partir do púlpito, que “procurou de forma intransigente ser autêntico até ao fim” e que não “negociou” os valores em troca de popularidade e que “tudo valeu a pena”.

Não negociei os meus valores em troca da vil popularidade ou de facilitismos. Não cedi a pressões, nem aos afagos, nem às ternuras, nem aos rancores. Fui fiel ao meu partido e à minha gente em todas as batalhas. Estive e estou convosco, porque foi por vós e pelos portugueses que tudo valeu a pena”, afirmou.

E se os ventos não sopraram de feição a Rodrigues dos Santos, o democrata-cristão citou Churchill para frisar que continua com “coragem para continuar” e que não há “fracassos eternos”.

“O CDS não se salva sozinho e precisa de todos. Quero garantir ao Congresso que o CDS continuará a ser a casa dos meus valores a morada política do meu coração”, disse Rodrigues dos Santos.

Os recados à nova direção e as coordenadas para o rumo a seguir

Ainda antes de deixar o púlpito, Rodrigues dos Santos deixou indicações para o futuro do partido. Diz Francisco Rodrigues dos Santos que “a utilidade do CDS se joga à direita” e que só há um caminho para o partido: ser a “direita certa, conservadora e democrata-cristã, orientada pelo bom senso”.

“Se é verdade que os nossos adversários estão à esquerda, o que é certo é que a nossa utilidade se joga à direita. Só vincando bem a alternativa à esquerda e as diferenças à direita seremos imprescindíveis a Portugal.”, disse, depois de deixar recados também à nova direção.

Dizendo que o CDS não é um “coro afinado e uníssono”, o líder do CDS prevê que saia do novo congresso”uma direção e uma nova oposição”, mas pede à nova direção que “acolha quem perde” e à nova oposição que “respeite quem ganhe”. Rodrigues dos Santos pediu ainda que “mais nenhum presidente do CDS tenha de ouvir”, como diz ter ouvido depois da sua eleição, “que o grande objetivo da oposição é ‘destruir o presidente, mesmo que para isso tenha de matar o partido primeiro’.”

Rodrigues dos Santos demorou-se ainda a fazer uma retrospetiva de tudo o que considera terem sido as dificuldades que lhe foram impostas no caminho: “Que mais nenhum presidente do CDS tenha de assistir, como eu assisti, aos ditos ‘notáveis’ do seu partido ocuparem o espaço mediático nos jornais e nas televisões para proclamarem a irrelevância do partido ou para dinamitarem a sua liderança; ou a pedir a sua cabeça ao final de um ano de mandato exigindo um congresso antecipado; ou a fazerem da bancada parlamentar uma trincheira ou das jornadas parlamentares comícios contra a direção do partido; ou a menorizarem os resultados eleitorais do partido publicamente, quando foram objetivamente positivos e quando o país os avalia como bons e dos quais todos tempos orgulho, como aconteceu nas eleições dos Açores e autárquicas.”

E acrescentou ainda: “Que mais nenhum presidente do CDS tenha de ser confrontado com militantes do seu partido, mais ou menos destacados, a desaconselhar o voto no CDS, ou recomendar, aos eleitores, que votem noutro partido.”